Judiciales

Parranda vallenata en la cárcel de Itagüí: Procuraduría revocó sanción a once funcionarios del Inpec

Los hechos se presentaron el pasado 8 de abril y contó con la presencia del cantante Nelson Velásquez.

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Redacción Semana
16 de abril de 2026, 8:35 p. m.
Concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de La Paz de Itagüí.
Concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de La Paz de Itagüí. Foto: Suministrado a Semana.

La Procuraduría Regional de Antioquia revocó la suspensión en contra de once funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) investigados por la parranda vallenata en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí que se registró el pasado 8 de abril.

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En la decisión se consideró que la oficina de control interno del Inpec no fue clara a la hora de argumentar la base de las suspensiones de los funcionarios adscritos a la cárcel antioqueña.

“El auto de apertura de investigación disciplinaria del 9 de abril de 2025, proferido por la OCID del Inpec (...) incurrió, por omisión, en una irregularidad sustancial que a partir de ese momento afectó el debido proceso”, señala el organismo de control disciplinario.

En un principio, los funcionarios del Inpec habían sido sancionados por omitir los controles y permitir el ingreso de licor y personas no autorizadas al patio donde se encontraban varios integrantes de las bandas criminales del Valle de Aburrá.

En dicho patio, se llevó a cabo un concierto encabezado por el cantante vallenato Nelson Velásquez.

La decisión cobija a los tenientes Heyler Fracica Sarmiento y Antonio Ciprián Díaz; los inspectores Eduardo Parra Ceballos y Salvador Jiménez Palencia; así como los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Barbosa Pinzón, Jhon Aguilar Conde, José Becerra Puello, Juan Goez David, Juan Ospina Morales, Gustavo Montejo Casas.

Este es el documento completo

Procuraduría revoca suspensión a once funcionarios del Inpec by Rafael Pérez Becerra