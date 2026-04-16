La Procuraduría Regional de Antioquia revocó la suspensión en contra de once funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) investigados por la parranda vallenata en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí que se registró el pasado 8 de abril.

En la decisión se consideró que la oficina de control interno del Inpec no fue clara a la hora de argumentar la base de las suspensiones de los funcionarios adscritos a la cárcel antioqueña.

“El auto de apertura de investigación disciplinaria del 9 de abril de 2025, proferido por la OCID del Inpec (...) incurrió, por omisión, en una irregularidad sustancial que a partir de ese momento afectó el debido proceso”, señala el organismo de control disciplinario.

En un principio, los funcionarios del Inpec habían sido sancionados por omitir los controles y permitir el ingreso de licor y personas no autorizadas al patio donde se encontraban varios integrantes de las bandas criminales del Valle de Aburrá.

En dicho patio, se llevó a cabo un concierto encabezado por el cantante vallenato Nelson Velásquez.

La decisión cobija a los tenientes Heyler Fracica Sarmiento y Antonio Ciprián Díaz; los inspectores Eduardo Parra Ceballos y Salvador Jiménez Palencia; así como los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Barbosa Pinzón, Jhon Aguilar Conde, José Becerra Puello, Juan Goez David, Juan Ospina Morales, Gustavo Montejo Casas.

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