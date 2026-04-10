“Ofrezco excusas al país”: Jorge Cuervo, ministro de Justicia, habla de polémica parranda vallenata en cárcel de Itagüí

Continúa el debate por la polémica parranda vallenata que se registró en la tarde del pasado miércoles 8 de abril en la cárcel de Itagüí, Antioquia, y en la que varios de los gestores designados por el Gobierno en un proceso de paz con las estructuras criminales en el Valle de Aburrá cantaron al son de Nelson Velásquez y sus músicos.

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Frente a este escándalo, sobre el cual ya se anunciaron investigaciones disciplinarias y sanciones en el Inpec, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ofreció excusas por los hechos que calificó como “penosos”.

“Aprovecho la oportunidad para rechazar ese tipo de eventos. No tiene por qué pasar y no puede pasar; digamos, es penoso y ofrezco en nombre del Gobierno y del Ministerio excusas al país”, afirmó el jefe de la cartera en diálogo con Blu Radio.

Concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de La Paz de Itagüí. Foto: Suministrado a Semana.

El ministro de Justicia aseveró que estos hechos llevaron a que se ordenara la suspensión del proceso de diálogo sociojurídico con las estructuras criminales de alto impacto en Antioquia.

Las primeras pesquisas indican que no existía ningún tipo de autorización para el ingreso de los músicos y mucho menos para la presencia de alcohol.

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Por el momento, se ha señalado que se aprovechó el régimen especial de visitas que tienen los 23 negociadores los días miércoles para avalar el ingreso de Nelson Velásquez y otras personas.

“Ahí es donde fallaron los filtros, porque estas personas se hubieran podido entrar sin problema (...), pero hubo entrada de licor, entrada de catering y eso fue, pues, problemático”, indicó el ministro Cuevo.

Las autoridades —anunció— están adelantando las pesquisas para establecer cómo se presentaron estas fallas.

“Para que ingresaran licor, para que ingresaran otros elementos que están prohibidos por el régimen disciplinario del Inpec, tuvieron que haber pasado cosas... y una de las posibles causas, sin duda, claro, es corrupción de personal de la Guardia Penitenciaria”.

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Por estos hechos, el Inpec informó el pasado jueves que removió del cargo a las dos funcionarios que estaban a cargo de la seguridad y control del penal, ubicado en el sur del Valle de Aburrá.

Entre estos, está el subdirector del establecimiento carcelario que, en ese momento, actuaba como director encargado porque el titular se encontraba de vacaciones. También se confirmó el traslado del comandante de vigilancia.

“Se apertura una investigación disciplinaria a siete funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita. Se ordenó la intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad del establecimiento. Estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”, declaró el Inpec en un comunicado de prensa.