MinJusticia (e) viaja a Medellín para atender crisis humanitaria en la cárcel El Pedregal

La Personería alertó fallas en el servicio de salud. Reclusas han protestado en el penal.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 1:19 p. m.
En la cárcel Pedregal hay una crisis que obliga a tomar medidas urgentes.
En la cárcel Pedregal hay una crisis que obliga a tomar medidas urgentes. Foto: El Colombiano - colprensa

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó a través de su cuenta de X que viajó durante la mañana de este viernes 30 de enero a Medellín, Antioquia, para atender la crisis humanitaria que se ha venido alertado en las últimas horas.

De hecho, la Personería de la capital antioqueña emitió una advertencia en las últimas horas confirmando fallas estructurales en los servicios de salud de ese centro penitenciario, uno de los más importantes de la región.

Idárraga confirmó lo siguiente en su cuenta de X: “Ya me encuentro en Medellín para ponerme al frente de la situación que desde hace varios días se viene alertando en la cárcel Pedregal en Medellín. Entregaremos un informe hacia el mediodía”.

La llegada de un alto funcionario del gobierno Petro a la cárcel se dará después de que varias internas del penal realizaron una protesta pacífica contra la crisis humanitaria que estarían viviendo quienes permanencen recluidos.

Algunas manifestantes denunciaron que les ha tocado pagar por recibir productos básicos en la cárcel y pidieron una autorización para recibir kits humanitarios, alimentos caserosy mejor atención. A medio día se tendrán resultados de la visita del ministro (e).

