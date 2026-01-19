Regionales

ELN libera a cinco policías secuestrados en el Catatumbo: esto se sabe

Los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

19 de enero de 2026, 6:39 p. m.
Cinco policías liberados por el ELN.
Cinco policías liberados por el ELN. Foto: Suministrada a SEMANA.

Este lunes, 19 de enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a los cinco integrantes de la Policía Nacional que habían sido secuestrados el 6 de enero, cuando se movilizaban en un bus de servicio público por el municipio de Tibú, en Norte de Santander. La entrega se dio a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo.

La información preliminar da cuenta de que los guerrilleros revisaron los celulares de todos los pasajeros, y al identificar a los policías, los retuvieron en contra de su voluntad.

Los patrulleros José Carrillo, Edwin Manosalva, Ramón Coronel, Daniel Granada y Carlos Barrera estaban de civil cuando fueron secuestrados por el grupo armado.

Desde la cuenta de X de la Defensoría del Pueblo confirmaron la noticia de esta liberación: “Hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero. Afortunadamente, se encuentran en buen estado de salud. Los policías habían sido privados de la libertad cuando se movilizaban en un bus de servicio público en la vía Cúcuta–Tibú, sector La Llana”.

Al mismo tiempo, precisaron que desde que ocurrió se iniciaron los diálogos con el fin de lograr el regreso a la libertad de los uniformados.

“La comisión humanitaria —integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas— había adelantado gestiones humanitarias para su pronta liberación”, agregaron.

A su turno, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió que los demás secuestrados en el país fueran liberados en las diferentes regiones: “Un alivio esta liberación. Para ellos, para sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN, en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país“.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, dio a conocer que se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera ubicar a los responsables.

“Condenamos con absoluta firmeza el secuestro de cinco policías en Tibú, Norte de Santander, quienes regresaban de su permiso de fin de año para reincorporarse al servicio. Este repudiable hecho vulnera no solo la vida y la libertad de nuestros uniformados, sino también los principios más básicos de dignidad y humanidad, afectando profundamente la paz y la tranquilidad de toda la Nación”, dijo el oficial.

Ellos son los cinco policías secuestrados por el ELN en Tibú.
Ellos son los cinco policías secuestrados por el ELN en Tibú, Norte de Santander, que fueron liberados este lunes, 19 de enero. Foto: Policía Nacional

Noticias Destacadas