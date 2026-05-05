Magistrada Cristina Lombana declarará en proceso contra el ministro Benedetti por llamarla “loca, demente”

SEMANA conoció que el procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, acaba de citar a la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, a declarar en el proceso que avanza contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por llamarla “loca, demente”.

El procurador Sanjuán decretó dentro de las pruebas: “El testimonio de la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez, a través de certificación jurada, para lo cual, en el momento oportuno, se remitirá el cuestionario en relación con el hecho materia de investigación, cumpliéndose las formalidades previstas en el artículo 170 del Código General Disciplinario”.

Avanza proceso contra Benedetti por llamar “loca” y “demente” a la magistrada Lombana. Caso pasó a investigación formal

El procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción también le advirtió a la togada que podrá renunciar a rendir el testimonio bajo esa metodología, pero en ese caso se tendrá que fijar fecha y hora para escuchar su declaración en el proceso contra el alto funcionario del Gobierno Petro.

La decisión de recibir el testimonio de la magistrada Lombana se conoce justo después de que SEMANA reveló en primicia que desde marzo de este año, la Procuraduría pasó el caso contra Benedetti de indagación a investigación formal por la arremetida que tuvo en su momento contra la togada.

Desde noviembre del año pasado, la Procuraduría indaga al ministro Armando Benedetti por llamar “loca”, “demente” y “delincuente” a la magistrada Lombana, mientras ella adelantaba un allanamiento a la mansión en la que vive el alto funcionario junto a su familia en Puerto Colombia, Atlántico.

Cuatro meses después, el ente de control decidió llevar este proceso a una investigación formal contra Armando Benedetti, decisión que se conoció justo después de que el Consejo de Estado le compulsó copias a la Procuraduría para que investigara ese capítulo.

Dos meses después de esa decisión, el procurador Sanjuán ordenó decretar una serie de pruebas dentro de ese proceso, entre ellas, la declaración de la magistrada Cristina Lombana, que preliminarmente presentará su testimonio a través de un cuestionario sobre dicha investigación.

El procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción también informó esta decisión al investigado y a su defensor, pero recordó que este episodio tiene como antecedente la publicación de SEMANA en la que se reflejaron las expresiones “irrespetuosas, injuriosas y calumniosas que Benedetti habría tenido contra Lombana”.