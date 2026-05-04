Abelardo de la Espriella denuncia “amenaza” por parte del ministro Armando Benedetti, habla de “intimidación” y “persecución política”

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, el ministro del Interior, Armando Benedetti, terminó envuelto en una polémica que concluirá en los estrados judiciales porque grabó un video donde lanzó fuertes palabras contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Benedetti, visiblemente molesto, rechazó que lo estén involucrando en campañas políticas y salió a defenderse en sus redes sociales. “Están diciendo que yo llegué a otra campaña presidencial, lo cual es mentira. Quiero decirles a esos creativos y espontáneos bodegueros que ellos son unos criminales porque han trabajado con criminales y, además de eso, están acostumbrados a estar con criminales y a actuar como criminales; están diciendo mentiras de un ministro que, además, no puede participar en política”, afirmó el ministro, quien no mencionó a Abelardo de la Espriella.

Y remató: “Apuesto a que no pasan de segunda vuelta. Cuidado y esto se jode, cuidado y la muerte gana”.

De la Espriella, enfadado, expidió un comunicado de prensa donde rechazó las palabras del ministro de la política y dijo que es “una peligrosa maniobra que busca silenciar la voz de la libertad mediante la intimidación”.

Abelardo de la Espriella y Armando Benedetti. Foto: SEMANA

Afirmó que es evidente el tono amenazante del ministro del interior hacia los activistas del movimiento, a quienes estigmatiza bajo el calificativo de bodegueros, según se lee en el comunicado de prensa.

“Es un acto de cobarde irresponsabilidad, el ministro de Petro, su mayor cómplice, amenaza de muerte a activistas de Defensores de la Patria”, insistió De la Espriella, quien cree que esta es una agresión directa contra la democracia.

“Quien se atreve a lanzar un mensaje de tal calibre, conociendo su alcance en las redes sociales, está poniendo en riesgo la integridad de quienes el Estado debería proteger: los ciudadanos”, añadió el comunicado.

Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Recordó que dentro del rol que aceptó asumir el ministro Armando Benedetti está el de garantizar la seguridad de la contienda electoral. Y se preguntó: “¿Qué ha hecho? Nada. Por el contrario, ha asumido conductas de diferencia y agresión que lo convierten en un riesgo para los Defensores de la Patria. En este caso, las víctimas directas de su señalamiento fueron Santiago, Vicent y Zárete, mañana podrá ser cualquiera de los millones de colombianos que van a poner la raya al Tigre".

Y añadió: “¿Qué se puede esperar de un ministro que sale a decir ‘van a ver, lo estoy diciendo desde ahora. Todo el que se ha metido conmigo en campaña le va mal. Apuesto a que no pasan a segunda vuelta. Cuidado y esto se jode, cuidado y la muerte gana?'”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Siguió preguntando De la Espriella: “¿Dónde queda el respeto por las instituciones si quien las representa amenaza con risa sarcástica? Esto no es un juego, es una amenaza real. Por lo tanto, elevamos esta denuncia".

Por último, en el comunicado se exigió al procurador Gregorio Eljach y a la fiscal general Luz Adriana Camargo tomar cartas en el asunto de manera inmediata.

“Esta denuncia requiere atención urgente. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que vigile de cerca estas maniobras de persecución política. Nuestro compromiso con Colombia supera cualquiera amenaza”.