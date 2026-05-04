“Con todo respeto”: dueño de vehículo eléctrico respondió consejo de Gustavo Petro para cargar con energía solar “gratuita”

Un profundo revuelo se registró en la plataforma digital de X por un mensaje que publicó recientemente el presidente de la República, Gustavo Petro, en el que habló del aumento que ordenó sobre el precio de la gasolina en el país.

Tras el aumento del precio de la gasolina, Gustavo Petro lanzó “consejo” a dueños de vehículos: “Tratar de cambiarlos”

Incremento que de acuerdo con lo que estipuló el Ministerio de Hacienda se ubicó en $ 400. En la publicación, el jefe de Estado manifestó: “Aconsejo a todos los usuarios de vehículos incluidos motos, a gas, gasolina o diésel, tratar de cambiarlos por vehículos eléctricos que se pueden cargar con la energía del sol de manera gratuita”.

“Una inversión que genera ahorro para el hogar y aumenta el ingreso real de los que trabajan con su vehículos”, recalcó el mandatario colombiano.

Pero las reacciones no se hicieron esperar a la polémica que desató Petro en las redes sociales: “Presidente, con todo respeto, como usuario de vehículo eléctrico le puedo asegurar que esta no es una solución realista para todos los colombianos, no todos pueden comprar un carro de $ 75 millones, precio del más económico actualmente en Colombia, además falta mucha infraestructura”.

Pero también sectores políticos no dejaron pasar la oportunidad para lanzar una aguda pulla al presidente. Fue el caso del senador electo del Centro Democrático Andrés Forero: “Pensé que era la cuenta parodia…”.

Otros internautas manifestaron: “Es increíble que un presidente trine algo así, con algo además que puede intervenir y subsidiar, juega incluso con la posibilidad que alguien que tiene su moto o carro como medio de trabajo o subsistencia puede llegar y cambiar su vehículo por un trino del presidente. ¿Acaso no entiende su ignorancia? ¿La empatía al pueblo trabajador? Dónde está al menos la consideración a la clase popular”.

“Los vehículos eléctricos no son baratos. Ah, pero verdad que usted dijo que la gasolina la usan solo los ricos. Que despropósito de afirmación, pero qué más se puede esperar del cambio. Ah, y ojo que los vehículos no funcionan con energía solar, por lo menos no los que venden acá”, dijo un usuario de X.

También manifestaron en esa plataforma digital: “¿Los carros eléctricos se pueden cargar con energía del sol gratuita? Y el cable desde el vehículo hasta el sol donde se consigue? ¿En serio hay gente que le cree?”.

Cabe reseñar que en una de la sesiones del consejo de ministros, el jefe de Estado dio un anuncio que impactará en el precio de la gasolina: “Esto hay que anunciarlo también. Por qué no se debe subsidiar la gasolina. Si sube el precio internacional, sube el precio de la gasolina; si baja el precio de la gasolina, pues baja el precio de la gasolina sin subsidio, porque al subsidiar combustibles fósiles estamos es destruyendo este programa, que es la transición energética”.

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“Es decir, lo que hay que subsidiar es la energía limpia, el uso de energías limpias, no el uso de energías fósiles. Y si la guerra ha seguido como ha seguido, la guerra de Irán, no veo una caída del precio del petróleo, pues no podemos poner otra vez el subsidio a la gasolina porque repetimos el error y ahí sí quiebra el Estado colombiano”, concluyó el presidente Petro.