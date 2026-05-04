Consejo de Estado podría tumbar nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud; esta es la demanda

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, sigue molesto con el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud y por eso tomó la decisión de presentar una acción ante el Consejo de Estado.

Se trata de una demanda de nulidad contra el decreto del Gobierno Petro que nombró a Quintero en dicho cargo.

Petro ordenó a Daniel Quintero denunciar a presidentes de la Fiduprevisora: “Ahí se han robado billones de pesos de los maestros”

El congresista publicó en sus redes sociales la solicitud que radicó ante el Consejo de Estado y allí se argumenta que el exalcalde de Medellín no cumple con los requisitos para estar al frente de esa entidad.

“La formación académica y experiencia profesional del exmandatario local no responden a las exigencias funcionales del cargo”, dijo Forero.

Agregó: “Hemos radicado una demanda de nulidad con las correspondientes medidas cautelares en contra del decreto de nombramiento de Daniel Quintero Calle como superintendente nacional de Salud”, dijo Forero.

El congresista del Centro Democrático asegura que al hacer una revisión de la hoja de vida de Quintero, es sencillo determinar que no cuenta con la experiencia requerida para el cargo.

“Al revisar la hoja de vida del señor Daniel Quintero Calle nos encontramos con que ni su formación académica, ni su experiencia profesional, responden a las exigencias funcionales como superintendente nacional de Salud en medio de la peor crisis que ha vivido nuestro sistema en los últimos años”, reiteró.

“Empieza la verdadera reforma”: Daniel Quintero se estrena como superintendente de Salud atacando al uribismo y hablando de “intervención total”

Según documentos públicos, Daniel Quintero es ingeniero electrónico y magister en Administración de Negocios (MBA) de la Universidad de Boston. Además, presenta una especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes.

El presidente Gustavo Petro, en su discurso del Día del Trabajo, ordenó a Daniel Quintero, nuevo superintendente de Salud, entrar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

“Le ordeno, superintendente, que entre al Fomag, invitado por el comité de este Gobierno, que hace parte del consejo directivo del Fomag, pero que administra la Fiduprevisora”, dijo Petro desde Medellín.

De acuerdo con Petro, “ahí se han robado billones de pesos del dinero de maestros y maestras”.

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, y el presidente de la República, Gustavo Petro. Foto: Semana/AFP

Además, el presidente le pidió a Quintero un listado completo “de los funcionarios que han colaborado con ese robo y pone la denuncia penal contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia ni en la mayoría de los departamentos a favor de los maestros y maestras de Colombia”.

El nombramiento de Quintero ha generado malestar en diferentes sectores políticos y se ha manifestado que no se entiende la razón por la cual Petro lo puso al mando de esa entidad.