Denuncian supuestas presiones a docentes para asistir a evento de Aida Quilcué en Córdoba: “Van a venir los buses”

Este lunes, 4 de mayo, Aida Quilcué, candidata vicepresidencial de Iván Cepeda, asistió a un evento en el municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba), acompañado de la población indígena del territorio.

El evento se llevó a cabo en el polideportivo San Simón, en el casco urbano del municipio, a las 9 de la mañana. Según las imágenes compartidas por la senadora, a la cita asistieron cientos de personas.

❤️💙💛 SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 💛💙❤️



¡Es el tiempo de los pueblos!



IVÁN CEPEDA PRESIDENTE 🇨🇴

AIDA QUILCUE VICEPRESIDENTA 🇨🇴 pic.twitter.com/DZzHe0l7CY — Aida Quilcué (@aida_quilcue) May 4, 2026

Sin embargo, SEMANA conoció que en el territorio se habla de presiones contra docentes y personal de las instituciones y centros educativos indígenas para llenar el polideportivo.

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En audios compartidos en grupos locales, promotores del evento se dirigieron a directivas y docentes de las instituciones aledañas, pidiéndoles asistencia y ofreciendo transporte.

“En nombre del cabildo territorial del municipio de Sampués les solicito a todos los docentes de la institución educativa los acompañamientos para mañana. El evento que tiene el cabildo mayor de la venida de la vicepresidenta Aida Quilcué. Rector, coordinador, por favor, les solicito que mañana nos hagan el acompañamiento. Recuerden que el cabildo mayor mandó un comunicado para todas las instituciones educativas indígenas para ese acompañamiento del día de mañana", dice uno de los audios.

Y sigue: “Van a venir los buses. Los docentes que sean de acá, de nuestro territorio, van a venir los buses, si no tienen el medio de transporte”.

La comunicación a la que se refieren le informa a los “dinamizadores indígenas, docentes indígenas, directivos y personal administrativo de las instituciones educativas indígenas y centros educativos indígenas en los territorios de Córdoba y Sucre” sobre el evento.

Carta invitando a asistir a un evento de Aida Quilcué en Córdoba. Foto: SEMANA

“La estructura organizativa y autoridades del Pueblo Zenú, estamos convocando a todas nuestras fuerzas y miembros activos de nuestras comunidades a participar activamente en el acompañamiento de un acto histórico para nuestro pueblo indígena", dice la carta.

Además, obligan a las autoridades administrativas a “facilitar la movilidad de nuestros dinamizadores que requieran los permisos para asistir a este magno evento”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó las presiones en entrevista con SEMANA.

“Estaban obligando a los maestros de Sucre a acudir a una reunión con la señora Quilcué, candidata a la vicepresidencia de Cepeda. Esto no es a la brava. Los fusiles de las FARC y del ELN obligando a votar, y enseguida obligando a los maestros a ir a una reunión de Cepeda. No puede ser, a mí sí me preocupa", dijo el exmandatario y líder del Centro Democrático.

Álvaro Uribe denunció presión a docentes de Sucre para asistir a una reunión con la candidata vicepresidencial Aida Quilcué: “Esto no es a la brava”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/X9Je5nQAcN — Revista Semana (@RevistaSemana) May 4, 2026

En el evento también se vio a la senadora Gloria Flórez, así como a menores pertenecientes al cabildo indígena en tarima junto a Quilcué.