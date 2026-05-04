Álvaro Uribe no suelta a Iván Cepeda y destroza ocho de sus principales propuestas del programa de gobierno: “falacia” y “ninguna austeridad”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, el principal impulsor de la candidatura presidencial de Paloma Valencia, no suelta a Iván Cepeda, contendor por la Casa de Nariño y cercano al presidente Gustavo Petro, con quien ha sostenido una rivalidad política desde hace más de diez años y que tuvo que dirimir la justicia.

Uribe insiste en comparar a Cepeda con Petro. Y lo responsabiliza de todo el desgaste que arrastra el actual Gobierno Nacional.

En un mensaje de X que Uribe divulgó este lunes, 4 de mayo, criticó fuertemente el programa de gobierno de Cepeda.

Iván cepeda y Álvaro Uribe Foto: SEMANA

“Sus programas de eliminación de la pobreza no tienen financiación por el derroche y la corrupción en el gigantismo del Estado y la falta de crecimiento real, inversión privada y generación de empleo productivo”, dijo Uribe.

Y agregó que el Sistema Nacional Anticorrupción, propuesto por Cepeda, “es otra falacia”.

“Se han caracterizado por robar y dejar robar y, lo que no se roban sus politiqueros, dejan que se lo roben los grupos terroristas. ¡Qué tal el robo de Ecopetrol!“, manifestó el exmandatario. El Centro Democrático, por su parte, ha criticado que Cepeda hable de luchar contra la corrupción cuando el gobierno de Gustavo Petro enfrentó el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Iván Cepeda en su más reciente visita a Cali. Foto: Aymer Andrés Alvarez

A juicio de Uribe, Cepeda no cumplirá “ninguna austeridad”, como promete en su campaña.

“Exceso de ministerios, embajadas, consulados, viajes, empleo militante insostenible e innecesario. Es la austeridad comunista, que el único que la practica es el ciudadano a quien condenan al hambre”, expresó.

Según Uribe, “profundizar las reformas sociales y plan de choque en salud. Eliminación total de la Ley 100, que ha sido el único instrumento de verdadera igualdad social en Colombia; en una buena clínica atendían igualmente bien al más pobre y al más rico. Los colombianos quedaríamos esclavos de la salud del gobierno. Nos quitan la posibilidad de escoger opciones. Este monopolio estatal, derrochador y corrupto es incapaz de normalizar el suministro de medicamentos y desatrasar cirugías y procedimientos. Acaban con los ahorros pensionales de los trabajadores; el 86 % de las nuevas contribuciones llegarían al Estado derrochador”.

Expresidente Álvaro Uribe. Foto: Lina Gasca

En su cuenta de X, Álvaro Uribe añadió: “Con el odio de Iván Cepeda al empresario agropecuario nunca habrá soberanía nacional alimentaria”.

“Hablan de apoyar a la microempresa y nunca cumplieron la promesa de compensarles las cargas laborales. Sin un sistema de crédito con participación de entidades privadas, fondos de garantías, el pretendido monopolio estatal, todos los días dará menos crédito”, destacó.

Y siguió: “Se robaron el agua de La Guajira y ahora hablan de planes de agua con un Estado quebrado que los comunistas no saben recuperar”.

Por último, afirmó que el cuento de víctimas de Cepeda ha estado vinculado a favorecer al grupo terrorista Farc y a premiar a los responsables del reclutamiento y violación de niños.

“El gobierno que presidí con sus errores y todo, bajó la pobreza del 52 % al 37 %, mientras el chavismo la subió del 40 % al 90 %”, anotó Uribe.