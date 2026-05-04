“Petro-Cepeda manejan la Universidad Nacional como un apéndice de la presidencia”: Álvaro Uribe

En un trino, el expresidente Álvaro Uribe envió una dura crítica a la gestión del gobierno de Gustavo Petro en la política educativa: “Petro-Cepeda, quieren acabar con la educación privada, cobran impuesto de patrimonio a la universidad privada. Además, manejan la Universidad Nacional como un apéndice de la Presidencia. El edificio de la cultura, sus obras las comenzó el Gobierno Duque”, escribió el exmandatario.

Álvaro Uribe respondió a la polémica: ¿sería ministro de Defensa de Paloma Valencia?

La Corte Constitucional suspendió el millonario pago que debían hacer las entidades sin ánimo de lucro del impuesto al patrimonio. La medida fue tomada en la segunda emergencia económica decretada por el gobierno en los últimos meses.

Este 5 de mayo, el gobierno anunció que entregará el nuevo edificio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. “Con una inversión de $70.000 millones, el proyecto denominado ‘Nuevos espacios para las artes’ culmina su segunda fase con la entrada en funcionamiento del Bloque A, construido durante el actual gobierno”, dice un artículo de Radio Nacional de Colombia.