Gustavo Petro arremete contra Álvaro Uribe por video comparándolo con Iván Cepeda: “No puede llamarle amor a La escombrera”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a las declaraciones del exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, en las que lo compara con el candidato presidencial, Iván Cepeda.

Álvaro Uribe: “La constituyente que impulsan Petro y Cepeda marchita al sector privado”

“Petro, nosotros no necesitamos de tu amor (…) Tú no has querido a Antioquia, ni has querido una democracia, ni la fraternidad, ni la paz. Como Iván Cepeda, has vivido enamorado de Castro, de Cuba y de los bandidos”, dice Uribe en declaraciones recientes.

El mandatario colombiano no tardó en reaccionar y aprovechó para arremeter contra el exjefe de Estado colombiano.

No puede llamarle amor a la escombrera, ni a sus convivir con el narcotráfico, ni a los desaparecidos de la comuna XIII ni al asesinato que hicieron de la UP en el Urabá, ni la que hizo su hermano, Santiago Uribe en Yarumales, nI puede llamarle.amor a la masacre del Aro ni a la… https://t.co/CUrtRDTgCa — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2026

Esto dijo:

“No puede llamarle amor a La escombrera, ni a sus Convivir con el narcotráfico, ni a los desaparecidos de la comuna XIII, ni al asesinato que hicieron de la UP en el Urabá, ni la que hizo su hermano Santiago Uribe en Yarumales, ni puede llamarle amor a la masacre del Aro ni a la del abogado Jesús María Ovalle.

"No puede llamarle amor señor Uribe al asesinato de hasta 6.402 jóvenes con los fusiles que usted mandaba, fusilados para pasarlos por guerrilleros.

“Eso no es amor, Uribe. Amor es salvar la Universidad de Antioquia y volverla investigación y fábrica de medicinas para Colombia”.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Álvaro Uribe expresó su postura frente al proyecto de asamblea constituyente promovido por Gustavo Petro y el Pacto Histórico con miras a los próximos comicios presidenciales.

Según el exjefe de Estado y líder del Centro Democrático, dicha propuesta afectaría gravemente al sector empresarial, además de otros cuestionamientos que manifestó.

“Para ellos, lo estratégico es casi toda actividad productiva o de servicios que exigen sea monopolio estatal, como la salud, que anula lo privado”, afirmó Álvaro Uribe.