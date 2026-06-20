“Tengo un vicepresidente que es lo mejor que le ha pasado a esta fórmula”, Abelardo De La Espriella

En la entrevista de Abelardo De La Espriella con Vicky Dávila, hubo un momento muy emotivo. Sucedió cuando la periodista le pidió a José Manuel Restrepo subir a la tarima para dar su visión del país y de la campaña. El tigre se despachó en elogios sobre su segundo a bordo. “José Manuel ha sido un gerente excepcional. Yo tengo un vicepresidente que es lo mejor que le ha pasado a esta fórmula”, dijo.

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La periodista le pidió al candidato que le hablara a esas personas indecisas para las que su fórmula es un gran plus. “Yo soy un nunca, como la mayoría de ustedes. La escogencia de José Manuel no obedeció al amiguismo. Yo lo había visto dos veces. No obedeció a una moda, ni a un cálculo político. Yo decía el hombre no tiene votos, pero ha jalado un cojonal de votos”, aseguró.

El tigre dijo que hay un factor que debería ser decisivo para elegir este domingo, si las personas aún no tienen fijo su voto. “Si me pasa algo, Dios no lo quiera, tiene que ocupar la presidencia. Para la gente que está indecisa piensen si a Iván Cepeda, Dios no quiera, le pasa algo, ¿ustedes quedan tranquilos?”.

“Cualquiera de las dos personas puede ejercer la presidencia. Aquí hay coherencia”, detalló.

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De La Espriella aseguró que “Dios me dio algo de discernimiento para entender que tengo que rodearme de gente mejor que yo”. Y, luego, soltó una broma: “Ya nos dicen el tigre y el águila. Mírenlo de lado”.

No fue el único apunte jocoso que lanzó De La Espriella sobre su segundo: “Yo no estoy de acuerdo con que él use medias aquí en el caribe. Y él no está de acuerdo con que a mí no me guste la changua”, concluyó.