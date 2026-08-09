El polémico Jorge Machuca, ¿tras la Cámara de Comercio de Bogotá?

El polémico exalcalde de Funza Jorge Machuca López estaría interesado en la Cámara de Comercio de Bogotá, según fuentes consultadas por SEMANA. Las alarmas entre algunos empresarios están encendidas, entre otras razones, porque el nombre de Machuca López ha sido referenciado en investigaciones por presunto volteo de tierras.

El 12 de octubre de 2019, el diario El Tiempo reportó: “Un caso parecido ocurrió en Funza, en donde se usó la figura de construcción de viviendas VIS y VIP para modificar dos veces en un mismo periodo de cuatro años el POT del municipio. Además, de acuerdo con la Procuraduría, el exalcalde Jorge Enrique Machuca López, una exfuncionaria y diez exconcejales habrían hecho cambios en la clasificación de suelos de protección rural para dejarlos como suburbanos mediante licencias de parcelación que redujeron sustancialmente la vocación agropecuaria y forestal que deben tener por ley los municipios de la Sabana de Bogotá”.

Machuca López, quien fue alcalde de Funza entre 2012 y 2015, sería cercano políticamente al gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y al exgobernador Nicolás García, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Actualmente, Machuca López se desempeña como gerente de las Empresas Públicas de Cundinamarca. Entre 2016 y 2023 fue el gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca.