confidenciales

El periplo del canciller Omar Bula en Israel; el viaje fue emotivo

La ministra de Cultura retiró objetos vinculados a Carlos Pizarro de varios museos, tras una orden presidencial y una decisión judicial.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
17 de octubre de 2026 a las 2:47 a. m.
Omar Bula recorrió uno de los lugares más sagrados del judaísmo durante su agenda oficial en Israel. La visita se produjo dos días después de la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Omar Bula recorrió uno de los lugares más sagrados del judaísmo durante su agenda oficial en Israel. La visita se produjo dos días después de la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Foto: Embajada de Israel

El canciller Omar Bula estuvo en el lugar donde ocurrió la masacre del festival de música Nova, el 7 de octubre de 2023, a manos de Hamás, y se reunió con familiares de los dos colombianos que murieron en esa tragedia: Ivonne Rubio y Antonio Macías. Los padres acompañaron al ministro y lloraron al observar las fotografías exhibidas en el sitio. Agradecieron al Gobierno de De La Espriella porque, contrario a Petro, los contactó, les manifestó solidaridad y les rindió un homenaje a los fallecidos.

Omar Bula y el presidente Isaac Herzog
Canciller Omar Bula se reúne con el presidente israelí, Isaac Herzog, tras inauguración de embajada en Jerusalén

Bula visitó el Museo del Holocausto en Jerusalén. En su recorrido, se reunió con sobrevivientes de la masacre y le entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, el colomboisraelí de 36 años que estuvo 738 días secuestrado por Hamás. El funcionario se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y oró en el Muro de los Lamentos.