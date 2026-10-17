El periplo del canciller Omar Bula en Israel; el viaje fue emotivo

El canciller Omar Bula estuvo en el lugar donde ocurrió la masacre del festival de música Nova, el 7 de octubre de 2023, a manos de Hamás, y se reunió con familiares de los dos colombianos que murieron en esa tragedia: Ivonne Rubio y Antonio Macías. Los padres acompañaron al ministro y lloraron al observar las fotografías exhibidas en el sitio. Agradecieron al Gobierno de De La Espriella porque, contrario a Petro, los contactó, les manifestó solidaridad y les rindió un homenaje a los fallecidos.

Canciller Omar Bula se reúne con el presidente israelí, Isaac Herzog, tras inauguración de embajada en Jerusalén

Bula visitó el Museo del Holocausto en Jerusalén. En su recorrido, se reunió con sobrevivientes de la masacre y le entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, el colomboisraelí de 36 años que estuvo 738 días secuestrado por Hamás. El funcionario se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y oró en el Muro de los Lamentos.