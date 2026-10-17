El periplo del canciller Omar Bula en Israel; el viaje fue emotivo

El canciller Omar Bula estuvo en el lugar donde ocurrió la masacre del festival de música Nova, el 7 de octubre de 2023, a manos de Hamás, y se reunió con familiares de los dos colombianos que murieron en esa tragedia: Ivonne Rubio y Antonio Macías. Los padres acompañaron al ministro y lloraron al observar las fotografías exhibidas en el sitio. Agradecieron al Gobierno de De La Espriella porque, contrario a Petro, los contactó, les manifestó solidaridad y les rindió un homenaje a los fallecidos.
Bula visitó el Museo del Holocausto en Jerusalén. En su recorrido, se reunió con sobrevivientes de la masacre y le entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, el colomboisraelí de 36 años que estuvo 738 días secuestrado por Hamás. El funcionario se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y oró en el Muro de los Lamentos.