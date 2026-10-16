El canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, visitó el Muro de los Lamentos, también conocido como Kotel o Muro Occidental, en Jerusalén, durante su agenda oficial en Israel. La visita se realizó el viernes 16 de octubre de 2026 y contó con el acompañamiento de la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski; la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, y miembros del equipo del ministro.

Durante la recorrida, Bula realizó una oración personal y dejó una nota entre las piedras del muro. Al finalizar, firmó el libro de visitantes con una frase que resumió su experiencia: “Este es el momento más sublime y profundo de mi vida“.

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Omar Bula recorrió uno de los lugares más sagrados del judaísmo durante su agenda oficial en Israel. La visita se produjo dos días después de la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Foto: Embajada de Israel

La visita se produjo en el marco de una agenda diplomática que busca consolidar el restablecimiento de las relaciones entre Colombia e Israel. Dos días antes, el 14 de octubre, ambos países habían marcado una nueva etapa en sus vínculos con la apertura oficial de la embajada de Colombia en Jerusalén, una decisión que representa un cambio significativo en la política exterior colombiana.

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El Muro Occidental es uno de los lugares más importantes para la tradición religiosa judía. Desde hace siglos, el sitio es un espacio de oración, recogimiento y peregrinación para judíos de distintas partes del mundo.

Omar Bula recorrió uno de los lugares más sagrados del judaísmo durante su agenda oficial en Israel. La visita se produjo dos días después de la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Foto: Embajada de Israel

La visita de Bula forma parte de una agenda oficial desarrollada entre el 13 y el 16 de octubre, orientada a fortalecer los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre Colombia e Israel. Según la Cancillería colombiana, entre las prioridades de esta nueva etapa figuran la seguridad, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la transferencia tecnológica, la inversión y la diversificación del comercio.

Uno de los momentos centrales de la agenda fue la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén, el 14 de octubre. Durante la ceremonia, Bula defendió la decisión como un paso para recuperar los canales diplomáticos y profundizar una relación bilateral que, según recordó, se había mantenido durante décadas antes de la ruptura de 2024.

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Omar Bula y el presidente Isaac Herzog Foto: X/@CancilleriaCol

”Esta embajada constituye una expresión visible de nuestra determinación de restablecer el diálogo, fortalecer la confianza mutua y construir una agenda que genere beneficios tangibles tanto para los ciudadanos de Colombia como para los ciudadanos de Israel”, manifestó el canciller durante el acto oficial. El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia y el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, asistieron a la inauguración de la embajada.

La apertura de la sede diplomática se produjo después de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella restableciera las relaciones con Israel en agosto de 2026, tras la ruptura decidida durante la administración de Gustavo Petro. El cambio ha estado acompañado de anuncios sobre la reanudación de la cooperación bilateral y la recuperación del acuerdo de libre comercio entre los dos países.

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Omar Bula recorrió uno de los lugares más sagrados del judaísmo durante su agenda oficial en Israel. La visita se produjo dos días después de la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Foto: Embajada de Israel

La decisión colombiana se aparta de la posición de numerosos países que mantienen sus embajadas en Tel Aviv mientras persiste la disputa internacional sobre el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.