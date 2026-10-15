Tras Colombia, ¿cuáles son los otros nueve países que tienen su embajada en Jerusalén?

Colombia se convirtió en el décimo país en establecer una embajada en Jerusalén, tras la inauguración de su sede diplomática este miércoles 14 de octubre. La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella sitúa al país entre un grupo reducido de gobiernos que han optado por ubicar su representación diplomática en la ciudad, cuyo estatus es uno de los puntos centrales del conflicto entre israelíes y palestinos.

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Antes de Colombia, nueve países habían abierto embajadas en Jerusalén: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Kosovo, Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Nauru y Somalilandia. La lista reúne a países de América, Europa y Oceanía, además de Somalilandia, un territorio cuya independencia solo ha sido reconocida por Israel. Kosovo, por su parte, tiene reconocimiento internacional parcial.

Estados Unidos fue el primero en trasladar su embajada desde Tel Aviv, en mayo de 2018, después de que el entonces presidente Donald Trump reconociera Jerusalén como capital de Israel en diciembre de 2017.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella cumplió su promesa de campaña y abrió su Embajada en Jerusalén. Foto: Cancillería de Colombia

Guatemala siguió sus pasos pocos días después. Paraguay también trasladó su sede ese año, aunque revirtió la decisión y la devolvió a Tel Aviv en septiembre de 2018; en diciembre de 2024 volvió a abrir su embajada en Jerusalén.

Honduras inauguró su embajada en junio de 2021, mientras que Kosovo abrió la suya en marzo de ese año, convirtiéndose en el primer territorio europeo y de mayoría musulmana en hacerlo. Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Nauru y Somalilandia se sumaron posteriormente a la lista, como muestra de cercanía con el gobierno israelí.

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El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, celebró la apertura colombiana como parte de una promesa de campaña del presidente Abelardo De La Espriella. Pero además, señaló que el Gobierno israelí ya había llegado a un acuerdo con la República Democrática del Congo para establecer una undécima embajada en Jerusalén. Esa sede, sin embargo, no forma parte de las diez embajadas existentes al momento de la inauguración de la colombiana.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar. Foto: Cancillería de Israel API

La ubicación de las embajadas tiene un significado diplomático porque implica una posición frente al estatus de Jerusalén. Israel considera toda la ciudad su capital, mientras que palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de un futuro Estado para dicha población.

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Israel ocupó Jerusalén Este durante la guerra de 1967 y posteriormente extendió su legislación a esa parte de la ciudad. Esa anexión no ha sido reconocida por la mayoría de la comunidad internacional. La ONU considera Jerusalén Este parte del territorio ocupado y sostiene que el estatus definitivo de la ciudad debe resolverse mediante negociaciones.