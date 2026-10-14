“Jerusalén seguirá siendo la capital unificada de Israel”, Canciller Sa’ar en la inauguración de la embajada de Colombia

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel ofreció en la noche de este miércoles, 14 de octubre, una recepción en Jerusalén para celebrar la inauguración de la Embajada de Colombia en la capital de Israel.

Benjamin Netanyahu elogió a Abelardo De La Espriella en la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén

Se trata de un hecho de relevancia histórica pues solo 10 países del mundo han tomado esta decisión que implica un reconocimiento diplomático a la ciudad como la capital de ese país.

A la reunión asistieron el primer ministro Benjamín Netanyahu; el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar; el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion; la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski; la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen; y otros miembros del cuerpo diplomático.

"Desde entonces, en tiempos de guerra, hemos duplicado el número de embajadas en la capital de Israel. Y esta mañana alcanzamos un hito importante: se inauguró la décima embajada en Jerusalén” Foto: Cancillería de Israel API

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, aseguró que la apertura de embajadas den Jerusalén ha sido una prioridad de su gestión como el líder diplomático de esa nación. “Señor primer ministro, cuando usted me nombró ministro de Relaciones Exteriores, establecí como uno de mis principales objetivos la apertura y el traslado de embajadas a Jerusalén. Desde entonces, en tiempos de guerra, hemos duplicado el número de embajadas en la capital de Israel. Y esta mañana alcanzamos un hito importante: se inauguró la décima embajada en Jerusalén”, dijo.

En la ceremonia, el gobierno de Israel, comenzando por el primer ministro Benjamin Netanyahu, elogió ampliamente el papel que el presidente Abelardo De La Espriella ha cumplido en fortalecer los lazos con su país.

“Tengo que decirles que algo remarcable está pasando en Latinoamérica; todo está regresando, está regresando la buena amistad, la gran simpatía", dijo Benjamin Netanyahu. Foto: Cancillería de Israel API

“El presidente Abelardo De La Espriella lo dijo, y usted lo dijo, Omar, exactamente, es una herencia común, una herencia verdadera y cristiana, que empezó en esta ciudad, esta ciudad de los profetas, del rey de Israel, esta ciudad cristiana”, aseguró el primer ministro.

“Tengo que decirles que algo remarcable está pasando en Latinoamérica; todo está regresando, está regresando la buena amistad, la gran simpatía, la simpatía entre nuestra gente, una verdadera amistad que viene desde el corazón, viene de los valores”, dijo Netanyahu.

El canciller contó que que había tenido una reunión, durante la campaña presidencial colombiana, con el entonces candidato De La Espriella.

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“En noviembre de 2025, mucho antes de que fuera elegido presidente de la República de Colombia, me reuní con el presidente Abelardo de la Espriella en Buenos Aires. ‘Si Dios quiere y soy elegido presidente de la República’, me dijo, ‘trasladaré inmediatamente la Embajada de Colombia a Jerusalén’. Cumplió su promesa. Apenas dos meses después de asumir el cargo, inauguramos esta mañana la Embajada de Colombia en Jerusalén”,narró.

Los cancilleres de Israel y Colombia inauguran la embajada en Jerusalén Foto: X/@gidonsaar

Y elogió la forma tan rápida en la que se cumplió esa promesa. El alto funcionario recordó que el primer país que trasladó allí su embajada fue Estados Unidos bajo el primer gobierno de Donald Trump en mayo de 2018.

Sa’ar recordó la importancia de Jerusalén para Israel y las disputas que históricamente se han dado alrededor de ese testimonio.

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“La campaña contra Israel se basa en mentiras y en la negación. La negación de nuestros derechos sobre nuestra tierra y nuestra capital. Nuestra lucha diplomática es también una lucha por la verdad histórica. A lo largo de la historia, muchos pueblos e imperios extranjeros han gobernado esta ciudad. Pero solo un pueblo convirtió a Jerusalén en su capital: el pueblo judío”, aseguró.

“En 1917, la Declaración Balfour incluyó a toda Jerusalén dentro de la Tierra de Israel, el territorio destinado al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío. No tenemos intención de renunciar a nuestros derechos sobre Jerusalén, que seguirá siendo la capital unificada de Israel”, concluyó.