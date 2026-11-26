El ejército israelí afirmó este jueves que, pese al alto al fuego en la Franja de Gaza, mató al director financiero de Hamás, el cual ejercía como viceministro de Educación, según las autoridades del territorio palestino.

Israel confirma la muerte del jefe del aparato de seguridad interna de Hamás en un bombardeo en Gaza

El ataque contra Jaled Abu Nada tuvo lugar por la noche, dos días después de que un bombardeo israelí matara al director de Seguridad Interna de Hamás, que había sido nombrado dos meses antes.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó que había “eliminado al terrorista Jaled Abu Nada, que servía como jefe del Departamento de Economía en la oficina política de Hamás”.

🔴 ELIMINADO: El jefe del Departamento Económico del Buró Político de Hamás y ministro del gobierno de Hamás en la zona de Deir al-Balaj. Abu Nada era responsable de gestionar los bancos y el sistema de inversiones de Hamás. En este cargo, dirigía fondos hacia actividades terroristas y el fortalecimiento de las capacidades militares de Hamás, mientras los residentes de Gaza pagaban el precio. El Buró Político de Hamás es el órgano de toma de decisiones político-estratégicas del movimiento Hamás y, además, constituye la máxima autoridad ejecutiva en la región. El terrorista fue eliminado para neutralizar la amenaza que representaba. — FDI (@FDIonline) November 26, 2026

“Como responsable de la cartera económica, Abu Nada se encargaba de gestionar los bancos y el sistema de inversiones de Hamás. En el desempeño de sus funciones, destinó fondos a actividades terroristas y al refuerzo de las fuerzas de Hamás”, añadió.

El Ministerio de Educación de Gaza, gobernado por Hamás, denunció por su parte el “ataque sistemático [de Israel] al sistema educativo palestino”, a pesar del alto al fuego que rige en la Franja de Gaza desde octubre de 2025.

Según la Defensa Civil de Gaza, la esposa de Abu Nada, Abeer, murió en el mismo bombardeo israelí, en Deir al Balah, en el centro de la Franja.

Además, otras tres personas murieron en otros ataques israelíes llevados a cabo con drones “contra un grupo de personas en el campo de refugiados de Al Shati”, al oeste de Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, agregó la organización de rescatistas.

El IDF dio de baja anoche a Khaled Abu Nada Foto: X/@netanyahu

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, envió un mensaje a través de sus redes sociales mencionando al miembro del grupo terrorista.

“El IDF eliminó anoche a Khaled Abu Nada, responsable de Economía y Educación de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza. Esta eliminación se suma a una serie de operaciones recientes contra militantes y altos cargos de la organización”, dijo Netanyahu.

“Ningún terrorista está a salvo y ninguno de los dirigentes de Hamás logrará escapar. Seguiremos persiguiendo a nuestros enemigos y protegiendo la seguridad de los ciudadanos de Israel”, aseveró.