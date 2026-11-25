La combinación de las mareas vivas más altas del año con un poderoso oleaje provocó este miércoles 25 de noviembre de 2026 el colapso parcial de un muelle en la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco, en el norte de California, mientras las autoridades locales y meteorológicas advirtieron que decenas de viviendas ubicadas frente al mar enfrentan un alto riesgo de inundación.

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Imágenes difundidas desde la zona captaron el momento en que una ola gigantesca derribó una sección de la estructura en forma de L —de 350 metros de longitud (1.140 pies), la cual permanecía cerrada desde el verano tras detectarse grietas— y la arrojó directamente contra el océano.

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Alertas de fuerte oleaje y evacuaciones en los condados de Marin y Humboldt

Ante el avance del agua sobre las viviendas costeras de Pacifica y el riesgo de nuevos impactos durante la tarde, las autoridades del condado de Marin, al norte de San Francisco, emitieron una advertencia de evacuación para los residentes de las propiedades frente al mar en Stinson Beach, señalando que las olas podrían arrojar agua y escombros hacia las carreteras y casas.

De manera paralela, en el Área de la Bahía ya se reportan calles y residencias inundadas en las localidades costeras de Mill Valley, Larkspur, Sausalito y Corte Madera, mientras que más al norte, en el condado de Humboldt —cerca de la frontera con Oregón—, la oficina del sheriff ordenó evacuar una pequeña comunidad costera donde la mayoría de edificaciones quedaron bajo el agua.

Una parte del muelle de Pacifica se derrumba tras el fuerte impacto de las olas por la tormenta en ambas costas https://t.co/OSpotrorQ2 https://t.co/F29O64I0fQ — CNN en Español (@CNNEE) November 25, 2026

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) activó una alerta de inundación costera para el litoral del Pacífico, la bahía de San Francisco y la bahía de San Pablo hasta las 4:00 p. m. del miércoles, acompañada de una alerta de fuerte oleaje por olas de entre 6 y 9 metros de altura (20 a 30 pies), equivalentes a edificios de dos o tres pisos, capaces de arrastrar mar adentro a cualquier persona cerca de la orilla.

“La subida de las mareas hará que el agua y las olas lleguen más lejos de lo normal en la playa, lo que dificultará la evacuación de las playas y las zonas costeras”, advirtió el organismo meteorológico.

El fenómeno de El Niño amplifica el impacto de las mareas vivas

De acuerdo con los expertos, las mareas vivas ocurren cuando la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol se alinean, elevando de forma natural el nivel del mar. Sin embargo, durante esta temporada sus efectos se ven considerablemente amplificados por el fenómeno de El Niño, cuyo calentamiento de las aguas oceánicas incrementa el volumen del mar y potencia la capacidad destructiva del oleaje sobre la infraestructura costera de California.

*Realizado con información de AP*