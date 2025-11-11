Momentos de pánico se vivieron este lunes en el Aeropuerto Internacional Dulles, cerca de Washington D. C., cuando un autobús VIP que transportaba pasajeros hacia una aeronave se estrelló contra un muelle de embarque.

El accidente dejó al menos 18 personas hospitalizadas con heridas no mortales, según confirmaron las autoridades aeroportuarias.

¿Cómo ocurrió el accidente en el Aeropuerto Internacional Dulles?

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 p.m. en la zona del Concourse D, una de las áreas más transitadas del aeropuerto.

El vehículo, conocido como mobile lounge, una especie de autobús elevado que conecta las terminales con las puertas de embarque, transportaba a decenas de pasajeros cuando chocó contra la estructura metálica del muelle.

Equipos de bomberos y rescate del aeropuerto acudieron rápidamente al lugar y evaluaron a los viajeros. Dieciocho de ellos fueron trasladados a hospitales cercanos con lesiones leves o moderadas, mientras que otros recibieron atención médica en el sitio.

Ninguna de las víctimas se encuentra en estado crítico.

De acuerdo con la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington (MWAA), las operaciones en Dulles continuaron “con normalidad”, aunque algunos traslados internos sufrieron retrasos menores mientras se inspeccionaba la infraestructura afectada.

El sistema de mobile lounges, característico del aeropuerto desde la década de 1960, consiste en 19 vehículos diseñados para mover hasta 120 pasajeros entre terminales.

Este tipo de transporte fue una innovación en su momento, aunque en los últimos años ha sido objeto de críticas por su antigüedad y mantenimiento.

Lo que dicen los testigos del accidente

Testigos dijeron a medios locales que el autobús “se aproximó al muelle en un ángulo extraño”, lo que podría indicar un error de alineación o una falla técnica. Sin embargo, la causa exacta del impacto sigue bajo investigación.

Las autoridades no han revelado si el conductor se encuentra entre los heridos, ni cuántos pasajeros había a bordo del vehículo en el momento del accidente.

Por ahora, la MWAA aseguró que “se revisarán todos los procedimientos de seguridad y operación” antes de permitir que los mobile lounges vuelvan a operar con normalidad.

Por su parte, varios pasajeros compartieron imágenes del incidente en redes sociales, mostrando el frente del vehículo severamente dañado y a los equipos de emergencia atendiendo a las víctimas en la pista.

Algunos describieron el impacto como “un estruendo seco, seguido de gritos y vidrios rotos”.