La ciudad de Suramérica que comparan con San Francisco: enamora con su arquitectura y belleza costera

Suramérica es un destino ideal para visitar en un viaje de vacaciones. Esta región reúne gran diversidad de paisajes, culturas y experiencias con playas de aguas cristalinas y selvas tropicales, además de montañas, desiertos, glaciares y ciudades llenas de historia.

La ciudad de Suramérica que comparan con Suiza: tiene casas de madera, lagos y bella arquitectura

Países como Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y Ecuador permiten descubrir desde pueblos tradicionales y sitios arqueológicos hasta parques naturales y destinos de aventura, con propuestas para quienes buscan descanso, gastronomía, cultura o contacto con la naturaleza.

Además, en la región hay muchos destinos de gran interés turístico que tienen semejanzas no solo con lugares de Europa como Bariloche, ciudad a la que comparan con Suiza y sus Alpes, o Buenos Aires, llamada la París de Suramérica, sino con destinos estadounidenses.

Esto sucede con Valparaíso (Chile), ciudad que tiene muchas similitudes con San Francisco (Estados Unidos), principalmente por su geografía costera, sus cerros y sus barrios construidos sobre pendientes que descienden hacia el mar.

Valparaíso es una ciudad costera de gran importancia turística. Foto: Getty Images

Ambas ciudades tienen una identidad portuaria marcada y un paisaje urbano en el que las calles empinadas, los miradores y las viviendas de distintos colores forman parte de su atractivo.

En Valparaíso, las casas se extienden por los cerros que rodean la bahía, mientras que sus ascensores históricos conectan distintos niveles de la ciudad. San Francisco también es conocida por sus calles inclinadas, sus vistas al océano Pacífico y sus barrios con casas de fachadas coloridas. Estas semejanzas visuales y topográficas explican por qué suelen establecerse comparaciones entre ambos lugares, aunque cada uno conserva su propia historia y personalidad.

La ciudad de Suramérica que comparan con París y está entre las mejores del mundo para visitar en 2027

Valparaíso y su importancia turística

Este destino chileno se caracteriza porque combina historia, arte, arquitectura y paisajes frente al océano Pacífico. Se le conoce como la Joya del Pacífico y enamora con cerros cubiertos de casas coloridas, calles estrechas, escaleras y miradores desde los que se aprecia la bahía.

Uno de sus principales atractivos es su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003, donde se conservan construcciones que dan cuenta de su pasado como uno de los puertos comerciales más importantes de Suramérica durante el siglo XIX.

Valparaíso destaca por su arquitectura colorida. Foto: Getty Images

Quien llega a Valparaíso puede visitar diferentes atractivos como Cerro Alegre y Cerro Concepción, dos sectores conocidos por sus casas coloridas, murales, escaleras, calles empinadas, cafés y miradores. Resultan ideales para recorrer a pie y apreciar la arquitectura y el ambiente artístico de la ciudad, según el Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur).

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También está la Plaza Sotomayor, uno de los espacios históricos más importantes de la ciudad. Allí se encuentra el Monumento a los Héroes de Iquique y se pueden apreciar edificios vinculados con la actividad portuaria y la historia naval chilena.

Un atractivo más es el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, que se encuentra en las laderas del cerro Bellavista. Allí se exhiben murales y obras que convierten las calles en espacios de expresión cultural. Es una buena opción para conocer el arte urbano que caracteriza a la ciudad.