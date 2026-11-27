Colombia se ha consolidado como un destino atractivo para el turismo por su diversidad de paisajes, climas y experiencias. Sus playas en el Caribe y el Pacífico, montañas, selvas, pueblos patrimoniales y regiones cafeteras ofrecen alternativas para distintos tipos de viajeros.

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A esto se suman su riqueza cultural, la gastronomía regional, las tradiciones de sus comunidades y la biodiversidad, que convierten cada recorrido en una oportunidad para descubrir nuevas experiencias.

Por estas y otras razones, Travel and Tour World (TTW), publicación digital especializada en las industrias de viajes, turismo, hotelería, aviación y cruceros, lo incluyó en su listado de mejores países para visitar en 2027.

Esta guía reúne propuestas para diferentes tipos de viajeros, desde recorridos por grandes ciudades y experiencias culturales hasta vacaciones en islas y actividades al aire libre. Australia ocupó el primer lugar del listado, seguida por Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Brasil.

La publicación ofrece una mirada amplia de cada destino, con recomendaciones sobre sus principales atractivos, las experiencias que los distinguen y las razones para dedicarles más tiempo.

La clasificación combina lugares reconocidos en el contexto internacional con otros escenarios que, si bien no están en el mismo radar de los viajeros, sí tienen una oferta que vale la pena explorar.

En sus propuestas aparecen barrios históricos, museos de arte contemporáneo y ciudades costeras que sirven como punto de partida para explorar islas, paisajes rurales y zonas montañosas. De esta manera, la guía titulada TTW Releases 50 Best Countries to Travel in 2027 busca mostrar la diversidad de experiencias que cada país puede ofrecer más allá de sus sitios turísticos tradicionales.

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Los encantos de Colombia

Colombia se ubicó en el puesto 49, codeándose con otros países como Estados Unidos, España, Argentina, Alemania, Islandia, Malasia e Indonesia, entre otros. La publicación indica que este destino en 2027 ofrece una amplia variedad de experiencias para quienes buscan combinar historia, naturaleza y gastronomía durante sus vacaciones.

Destaca, por ejemplo, a Cartagena, que cautiva con sus calles coloniales, su patrimonio histórico y sus atractivos junto al mar, mientras que el Parque Nacional Natural Tayrona invita a descubrir algunos de los paisajes naturales más representativos del país.

El Valle del Cocora, uno de los destinos destacados para visitar en Colombia, según TTW. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el interior, también hace reconocimientos. Asegura que el Paisaje Cultural Cafetero permite conocer de cerca las fincas, los pueblos y las comunidades que mantienen viva una de las tradiciones productivas más importantes de Colombia. Resalta destinos como Salento y el Valle de Cocora, que encantan por su arquitectura, sus montañas y sus escenarios naturales, ideales para quienes disfrutan de las caminatas y las actividades al aire libre.

Además, señala que, más allá de sus atractivos turísticos, estos lugares ofrecen la oportunidad de acercarse a las costumbres y formas de vida de sus habitantes. Los recorridos por las plantaciones de café y las visitas guiadas por los centros históricos permiten conocer las tradiciones, la cultura y las actividades económicas que dan identidad a cada región, convirtiendo el viaje en una experiencia única.