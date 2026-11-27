Las tradicionales caravanas navideñas de Coca-Cola regresan a las calles de Colombia en 2026 con recorridos por Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. La iniciativa, que hace parte de las actividades de fin de año, tendrá novedades para quienes esperan cada temporada el paso de los vehículos iluminados.

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Una de las alternativas anunciadas para esta edición es la transmisión en vivo de los recorridos, que podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de Coca-Cola Colombia. De esta manera, las personas que no puedan acercarse a los puntos establecidos tendrán la posibilidad de disfrutar la celebración desde sus casas o desde cualquier otro lugar con conexión a internet.

La experiencia también contará con un mapa interactivo que permitirá consultar la ubicación de las caravanas y conocer los sectores por los que avanzarán los vehículos. Esta herramienta busca facilitar la organización de quienes quieran encontrarse con el recorrido en alguno de los puntos de las ciudades.

Para esta edición, la programación contempla recorridos por algunas de las principales vías y zonas emblemáticas de las cuatro ciudades, con vehículos decorados, luces y música.

Fechas y ciudades de las caravanas de Coca-Cola 2026

La primera parada será en Bogotá el próximo 29 de noviembre. El recorrido incluirá sectores como el Parque El Tunal, la calle 26, en Teusaquillo, la calle 134 y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo.

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Posteriormente, el 4 de diciembre, la actividad llegará a Barranquilla, con puntos anunciados en Rebolo, el Gran Malecón del Río, la Aleta del Tiburón y la Ventana al Mundo.

Medellín tendrá su jornada el 9 de diciembre. Entre los lugares contemplados están el Éxito de Envigado, Los Puentes, El Poblado y Plaza Mayor. Finalmente, Cali recibirá la caravana el 13 de diciembre, con un recorrido por sectores de la calle Quinta, la avenida Roosevelt, la Arena Cañaveralejo y el centro comercial Jardín Plaza.