Con la llegada de diciembre, diferentes ciudades de Colombia comienzan a preparar sus actividades para celebrar la Navidad. Entre los eventos que hacen parte de la agenda de Fin de Año se encuentran las caravanas navideñas de Coca-Cola, iniciativas que volverán a recorrer varias regiones del país y que ya confirmaron nuevos detalles sobre sus rutas para 2026.

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Aunque la compañía había anunciado previamente el regreso de esta actividad, todavía estaba pendiente conocer los puntos exactos de salida y llegada de los vehículos que recorrerán las principales vías de Bogotá. Esa información ya fue revelada y permite a los ciudadanos identificar los sectores por los que pasará la caravana.

En la capital, el recorrido está programado para el domingo, 29 de noviembre. La salida será desde el centro comercial El Tunal, ubicado en el sur de Bogotá, y el trayecto finalizará en el sector de la avenida Boyacá con calle 185, en el norte de la ciudad.

La caravana de Navidad de Coca-Cola hace parte de las actividades programadas para diciembre. Foto: Coca Cola Company

De acuerdo con la información entregada por la marca, la ruta tendrá una extensión aproximada de 18 kilómetros y una duración estimada de tres horas. De esta manera, el desfile atravesará diferentes sectores de la capital antes de llegar a su punto de destino.

La actividad hace parte de la programación navideña que Coca-Cola realizará por tercer año consecutivo en Colombia.

Además de Bogotá, las caravanas llegarán a Barranquilla, Medellín y Cali, así como a diferentes municipios del Eje Cafetero, Valle del Cauca y La Calera, en Cundinamarca.

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¿Cuándo comienza la temporada de caravanas navideñas?

La programación tendrá una apertura previa el 28 de noviembre en Bogotá, con un evento en el Cesap. Este encuentro contará con presentaciones musicales de Misi y la orquesta Los Tupamaros, además de actividades relacionadas con la temporada navideña.

Las caravanas navideñas de Coca-Cola se extenderán a varias regiones del país. Foto: Cortesía: Coca-Cola

Al día siguiente comenzarán los recorridos de las caravanas por las diferentes ciudades y municipios incluidos en la programación.

Para esta edición, la compañía presentó el concepto Esta Navidad, regalémonos estar juntos, con el que busca destacar los encuentros familiares y los momentos compartidos durante las celebraciones de Fin de Año.