Las Caravanas Navideñas de Coca-Cola se han caracterizado por ofrecer una experiencia diferente en diciembre. Sus camiones decorados e iluminados con motivos navideños, acompañados de música y personajes tradicionales como Papá Noel, llevan el ambiente festivo a las calles y reúnen a familias de diferentes lugares.

Caravanas navideñas de Coca-Cola 2026: fechas y horarios para Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali

En esta temporada, la iniciativa regresará para visitar varias ciudades y municipios del país. El lanzamiento oficial está previsto para el próximo 28 de noviembre en Bogotá, con un evento especial en el Cesap Agentes y Patrulleros, mientras que el show de cierre se realizará en Cali.

Esta actividad se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre, a partir de las 4:00 p. m., en la Arena Cañaveralejo, donde los asistentes podrán disfrutar de esta celebración navideña de manera gratuita.

Para obtener las entradas, la organización dispuso una dinámica que estará vigente entre el 24 de noviembre y el 11 de diciembre. Los interesados deberán llevar una etiqueta de Coca-Cola de cualquier presentación para recibir una boleta de ingreso y un vaso coleccionable.

El intercambio se realizará en la Arena Cañaveralejo, por la puerta 7, de lunes a sábado, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Los domingos y días festivos no estará habilitada la entrega.

Es importante tener en cuenta que los tiquetes y vasos se entregarán hasta agotar existencias y habrá un límite de una unidad por persona.

Caravanas navideñas de Coca-Cola 2026: fecha de inauguración, precios y artistas invitados

Al día siguiente, el 13 de diciembre, tendrá lugar el recorrido que llevará luces, música y entretenimiento por diferentes zonas de la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con la información anunciada, el desfile pasará por la calle 5.ª, la avenida Roosevelt, la Arena Cañaveralejo y el centro comercial Jardín Plaza, a partir de las 6:00 p. m.

La organización precisó que los puntos específicos de inicio y finalización del recorrido se darán a conocer tres días antes de la actividad, a través de los canales oficiales de Coca-Cola.

Las Caravanas navideñas de Coca-Cola se extenderán a varias regiones del país. Foto: Cortesía: Coca-Cola

Recorridos de las caravanas

En las demás ciudades que contarán con la presencia de las caravanas, los recorridos serán de la siguiente manera.

Bogotá – 29 de noviembre: La caravana recorrerá varios puntos de la capital, entre ellos el Parque El Tunal, la calle 26 a la altura de Teusaquillo, la calle 134 y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. El desfile está programado para las 6:00 p. m.

La caravana recorrerá varios puntos de la capital, entre ellos el Parque El Tunal, la calle 26 a la altura de Teusaquillo, la calle 134 y la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. El desfile está programado para las 6:00 p. m. Barranquilla – 4 de diciembre: El ambiente navideño llegará a sectores como Rebolo, el Gran Malecón del Río, la Aleta del Tiburón y la Ventana al Mundo. La salida está prevista para las 6:00 p. m.

Así será el recorrido completo de la caravana de Coca-Cola en Bogotá: estos son los sectores que visitará

Medellín – 9 de diciembre: En la capital antioqueña, el recorrido incluirá lugares como el Éxito de Envigado, Los Puentes, El Poblado y Plaza Mayor. La actividad comenzará a las 6:00 p. m.