Antioquia brillará con sus alumbrados y 14 municipios mostrarán lo mejor de sus decoraciones gracias a que fueron seleccionados en el programa “Encendamos la alegría” de EPM.

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En ese selecto grupo se encuentra Concepción, un pequeño y acogedor destino que se encuentra a dos horas de Medellín y que llama la atención de los viajeros por sus encantos coloniales que se reflejan en sus calles empedradas y balcones.

Conocido como ‘La Concha’, es un municipio con una extensión de solo 167 kilómetros cuadrados, que fue declarado Patrimonio cultural e histórico de la nación desde 1999, en reconocimiento a su belleza y a su arquitectura tradicional.

Este año, por primera vez fue incluido en el mencionado programa y por ello sus calles se convertirán en un jardín de luces, en las que se aprecian mariposas de distintos colores con sus alas extendidas, darán vida a un recorrido que recrea la sensación de un vuelo multicolor y convierte los espacios del municipio en un escenario para sorprender a propios y visitantes.

Los alumbrados navideños de EPM en 2026 se extienden a 14 municipios y Concepción es uno de ellos. Foto: Cortesía: EPM/API.

Bajo la temática “Navidad entre alas y flores”, la naturaleza será el hilo conductor de la decoración. Flores, plantas y hongos iluminados se combinarán con figuras de ardillas y abejas para recrear un paisaje de fantasía en el que la luz resalta la riqueza natural que caracteriza a este territorio antioqueño.

La apuesta busca convertir el recorrido en uno de los principales atractivos de la temporada y ofrecer una experiencia visual para quienes elijan visitar el municipio en diciembre.

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¿Cuáles son los encantos de Concepción?

Con una temperatura promedio de 19 grados centígrados, este destino antioqueño resulta atractivo para quienes buscan planes al aire libre, caminatas y experiencias en medio de la naturaleza.

Uno de sus encantos es el charco El Aguacate, ubicado a apenas un kilómetro del casco urbano. Este espacio natural se ha convertido en un punto de encuentro para habitantes y turistas, quienes llegan para disfrutar de sus aguas y contemplar el paisaje que lo rodea.

Concepción encanta con su estilo tradicional y su gran colorido. Foto: Jorge Porras https://www.instagr

Otra alternativa es conocer el complejo turístico Valle de San Bartolo, situado a unos 30 minutos de la cabecera municipal. Allí los viajeros encuentran piscinas naturales, cascadas y zonas de camping, una combinación que permite disfrutar de jornadas de descanso y recreación en un entorno rodeado de vegetación.

La cascada Matasanos es otro de los lugares para visitar. Este atractivo sorprende con una caída de agua cristalina y un paisaje que invita a disfrutar de la tranquilidad del entorno. Además de contemplar su belleza, los visitantes pueden realizar actividades como la pesca y observar al pato de los torrentes, una especie amenazada que evidencia la importancia ecológica de esta zona.

El recorrido también puede incluir algunos de los principales referentes históricos y culturales del municipio. En el pueblo se aprecia el Parque José María Córdova, la iglesia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y la Casa de la Cultura, una edificación de arquitectura colonial que tiene un significado especial para la historia local, pues allí nació el general José María Córdova.