Viajar al extranjero requiere algo más que comprar un tiquete y preparar la maleta. Antes de tomar un vuelo internacional, los pasajeros deben revisar documentos, conocer las condiciones de su equipaje y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto. Pasar por alto alguno de estos aspectos puede ocasionar retrasos, gastos adicionales e incluso impedir el abordaje.

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Antes de viajar al exterior, es importante tener en cuenta algunos aspectos que suelen pasarse por alto y que pueden generar problemas en el aeropuerto o durante el proceso de embarque. Por eso, conviene conocer cuáles son los errores más comunes y cómo evitarlos.

1. No revisar la vigencia del pasaporte

Uno de los errores más frecuentes es comprobar los documentos de viaje a última hora. Algunos países exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses al momento de ingresar a su territorio.

Por eso, antes de comprar los tiquetes, es importante consultar las condiciones migratorias del destino y verificar que el documento esté vigente durante el periodo exigido.

Revisar la fecha de vencimiento del pasaporte es uno de los pasos que no se deben pasar por alto al organizar un viaje internacional. Foto: Getty Images

2. Desconocer los requisitos de entrada al país

No todos los destinos tienen las mismas condiciones para recibir viajeros. Algunos solicitan visa, mientras que otros pueden exigir tiquete de regreso, reserva de alojamiento, certificado de vacunación o demostrar que se cuenta con recursos económicos para la estadía.

Consultar esta información con anticipación evita inconvenientes al momento de pasar por los controles migratorios.

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3. Llegar tarde al aeropuerto

A diferencia de los vuelos nacionales, los internacionales suelen requerir más tiempo para completar los trámites de registro, entrega de equipaje, controles de seguridad y revisión de documentos.

Por esta razón, se recomienda llegar al aeropuerto con al menos tres horas de anticipación, aunque el tiempo puede variar según la aerolínea y el aeropuerto de salida.

4. No revisar las condiciones del equipaje

Cada aerolínea establece límites de peso, tamaño y cantidad de maletas. Además, existen restricciones sobre los objetos que pueden transportarse en el equipaje de mano.

No revisar estas condiciones puede ocasionar cobros adicionales o la obligación de dejar algunos artículos en el aeropuerto. Es importante consultar las medidas permitidas y las normas sobre líquidos, medicamentos y objetos personales.

Familia caminando junta en el aeropuerto con equipaje. Foto: Getty Images

5. No verificar la información del vuelo

Otro descuido es verificar únicamente la hora de salida del avión y olvidar otros detalles, como la terminal, la puerta de embarque o posibles cambios en el itinerario.

También es recomendable confirmar los datos del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto y mantenerse atento a los anuncios de la aerolínea.