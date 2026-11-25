Santa Marta se alista para una nueva temporada de cruceros que aumentará el movimiento turístico en la ciudad durante los próximos meses. Según la programación marítima del puerto, entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se esperan 13 nuevas recaladas, con una capacidad conjunta superior a los 14.000 pasajeros.

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Ante la llegada prevista de estos visitantes, la Alcaldía realizó una reunión con varias entidades para organizar la atención a los turistas y garantizar su movilidad hacia los principales sitios turísticos de la ciudad.

El próximo crucero en llegar a Santa Marta será el Aidadiva, programado para el jueves 26 de noviembre. La embarcación tiene capacidad para 2.050 pasajeros. De los 13 barcos previstos, dos llegarán en lo que resta de noviembre, seis durante diciembre y cinco en enero.

En la reunión participaron representantes del Instituto de Turismo de Santa Marta (Indetur), la Policía de Turismo, la Armada Nacional, varias secretarías de la ciudad y otras entidades. Durante el encuentro hablaron sobre las medidas para mantener limpias las calles, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad en las zonas que visitarán los turistas.

Entre los lugares que podrán conocer los pasajeros de los cruceros están:

El Centro Histórico

Taganga

Quebrada Valencia

Parque Nacional Natural Tayrona.

Juan David Reyes, representante de los operadores de promoción turística, destacó el apoyo de las entidades para recibir a los visitantes: “Esto es un hito casi para todas las temporadas de crucero que hemos tenido, porque jamás habíamos tenido una cobertura tan amplia por parte de la Alcaldía y la institucionalidad en general para que la experiencia de los cruceristas fuese la que todos deseamos”.

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¿Qué medidas se tomarán para recibir a los turistas?

Como parte de los preparativos, el Cuerpo de Rescate Especial Voluntario Colombia contará con cerca de tres biciparamédicos, que tendrán equipos para atender emergencias médicas en diferentes puntos del Centro Histórico.

Además, las autoridades pidieron a los comerciantes y habitantes de Santa Marta mantener limpias las calles y respetar los horarios de recolección de basuras. La Alcaldía también anunció que habrá sanciones, junto con las autoridades ambientales y la Policía Nacional, para quienes arrojen residuos en lugares no permitidos.