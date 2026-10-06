La campaña con la que buscan impulsar el turismo en Santa Marta: “Fortalecer la confianza”

El Ministerio de Comercio anunció la campaña “Santa Marta te llama, viaja con confianza” para promover las experiencias de este destino turístico y animar a los colombianos a incluirlo en sus planes.

“La iniciativa busca fortalecer la confianza de los viajeros y respaldar a los empresarios, trabajadores y comunidades que hacen del turismo una fuente de empleo y oportunidades para el Magdalena”, señaló la entidad.

A través de contenidos audiovisuales, piezas gráficas y herramientas digitales, la campaña destacará cuatro ejes: confianza y tranquilidad para viajar; playas y naturaleza; cultura e historia; y gastronomía y experiencias.

Estos son los principales aspectos que marcan las decisiones de viaje de los latinoamericanos, según estudio

“Cada uno acercará a los viajeros a los atractivos del destino y los invitará a planear su visita. Desde un recorrido por el Centro Histórico hasta un encuentro con los paisajes del Caribe o una experiencia gastronómica, Santa Marta ofrece distintas formas de disfrutar en familia, compartir con amigos y descubrir la riqueza de la región. Como parte de esta apuesta, el Gobierno nacional desarrolla una agenda institucional en Santa Marta para fortalecer la articulación con las autoridades territoriales y trabajar junto a los actores del sector en acciones que contribuyan al desarrollo y la promoción turística”, agregó el Ministerio.

Santa Marta, Magdalena. Foto: Guillermo Torres Reina

El mejor destino de Europa para visitar en 2027: enamora con su arquitectura y jardines históricos

El Ministerio de Comercio invitó a las familias colombianas a descubrir el destino y disfrutar de un viaje responsable. Para planear su visita, recomendó consultar los canales oficiales sobre los lugares habilitados, las condiciones de acceso a los atractivos naturales y las recomendaciones de las autoridades.

“Promover Santa Marta también significa respaldar a miles de familias vinculadas a la hotelería, la gastronomía, el transporte, las agencias de viajes y los emprendimientos locales. Cuando crece el turismo, crecen las regiones y crece la Patria Milagro”, subrayó.

Convertir a Colombia en potencia del turismo de salud, longevidad y bienestar

El Ministerio de Comercio también anunció la puesta en marcha de una estrategia para fortalecer la oferta del país en relación con el turismo de salud, longevidad y bienestar, atraer pacientes y viajeros internacionales, y posicionar a Colombia como un destino competitivo en este mercado.

La entidad señaló que, como primer paso, se instaló la Mesa Nacional de Turismo de Salud, Longevidad y Bienestar, que articula al sector público, la empresa privada, los gremios y la academia alrededor de una hoja de ruta común.

La mesa tendrá como propósito identificar y eliminar barreras, “fortalecer la oferta nacional, articular a los actores del sector y potenciar la promoción de Colombia en los mercados internacionales, con el objetivo de aumentar la llegada de viajeros vinculados a servicios de salud, longevidad y bienestar”.