El mejor destino de Europa para visitar en 2027: enamora con su arquitectura y jardines históricos

Planear los viajes con anterioridad es una de las recomendaciones de los expertos y si se cuenta con una guía de los sitios que se pueden visitar aún mejor. Ante esta realidad la plataforma de viajes Lonely Planet ya dio a conocer su listado de destinos imperdibles para 2027.

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Para muchas personas conocer lugares nuevos es uno de los mejores planes, mientras que otras prefieren visitar aquellos que les llaman la atención, aunque ya hayan ido.

Independiente de cuál sea la razón que motive a los viajeros, lo cierto es que siempre buscan salir de la rutina y vivir experiencias diferentes en cuento a cultura, gastronomía y sitios únicos.

Así las cosas, la mencionada publicación estableció el listado refiriendo destinos en todo el mundo, con base en las opiniones y vivencias de sus editores y expertos en viajes y para 2027 el destino europeo que encabeza la lista es la ciudad de Dessau, en Alemania.

Escuchar este nombre transporta a Rosslau, un revolucionario movimiento de diseño que se fundó en 1919, pero que se mantiene vigente. Creada por el arquitecto Walter Gropius, esta propuesta buscaba unir el arte con la función y la vida cotidiana.

Puente sonre el río Elba en Dessau- Roßlau, Alemania. Foto: Getty Images

Se caracteriza por formas geométricas sencillas, líneas rectas, espacios funcionales, ausencia de adornos innecesarios y uso de materiales modernos como el vidrio, el acero y el hormigón. En Dessau se construyó uno de sus edificios más emblemáticos de este movimiento.

Cuáles son los encantos de este destino alemán

Además del mencionado edificio y muchas construcciones que siguieron esa tendencia, esta ciudad alemana está llena de encantos y vale la pena visitarla.

De acuerdo con Lonely Planet, una de las mejores experiencias es pasear por las orillas del río Elba y contemplar el perfil barroco del casco histórico, con Dessau a un lado del río y Rosslau al otro.

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Así mismo, recorrer el casco histórico empedrado de Dessau, visitando palacios, plazas y la catedral es un plan que no puede faltar. En la lista de sitios que ningún viajero debería dejar de se encuentran los siguientes.

Edificio Bauhaus Dessau: la antigua sede de la escuela Bauhaus y uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad.

Casas de los Maestros (Meisterhäuser): este espacio se reconoce por ser un conjunto de viviendas diseñadas para profesores de la Bauhaus, entre ellos Walter Gropius.

Edificio Bauhaus en Dessau, Alemania. Foto: Getty Images

Museo Bauhaus Dessau: este lugar reúne piezas, documentos y exposiciones relacionadas con la historia y el legado de la Bauhaus.

Reino de los Jardines de Dessau-Wörlitz: es un extenso paisaje cultural con parques, lagos, palacios y jardines históricos, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Palacio de Luisium: es una elegante residencia rodeada de jardines y paisajes naturales.

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Parque y Palacio de Mosigkau: este lugar se caracteriza por ser un conjunto barroco con jardines históricos y obras de arte.

Reserva de la biosfera del Elba Medio: este es uno de los escenarios naturales imperdibles. Allí es posible disfrutar de paisajes fluviales, bosques y fauna.