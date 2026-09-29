Suramérica tiene diversidad de destinos que vale la pena conocer y Argentina es uno de los países que resulta imperdible, gracias a la diversidad de paisajes y experiencias que ofrece.

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Desde las calles y la arquitectura de Buenos Aires hasta los glaciares de la Patagonia, las cataratas de Iguazú, los viñedos de Mendoza y las montañas del noroeste, este encantador destino permite combinar cultura, naturaleza, aventura y descanso en un mismo viaje.

Bariloche, la puerta de entrada a la Patagonia

En la larga lista de posibilidades y escenarios para visitar se encuentra Bariloche y la Región de Los Lagos, incluido entre los mejores lugares para visitar en 2027 por la plataforma y guía de viajes Lonely Planet.

De acuerdo con la mencionada publicación, este es uno de esos lugares que atrapan a los viajeros, pues hace sentir como en casa. Conocida como la “puerta de entrada a la Patagonia”, esta atractiva ‘capital de los deportes de aventura’ es también la puerta de acceso a la Región de Los Lagos, un territorio en el que abundan los cuerpos de agua, las montañas y un halo de misterio.

Bariloche es uno de los destinos imperdibles para vivir experiencias únicas. Foto: Getty Images

También indica que Bariloche se parece más a un pueblo alpino suizo escondido entre los bosques de los Andes que a una ciudad de 136.000 habitantes. Se caracteriza por ser una ciudad rodeada de montañas, lagos de aguas cristalinas, bosques y escenarios cubiertos de nieve.

Precisamente, la belleza de sus paisajes y su ambiente de montaña le valieron el apodo de la “Suiza argentina”, el cual refleja su particular semejanza con los paisajes del país europeo.

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Ubicada junto al lago Nahuel Huapi, uno de los grandes atractivos de la Región de los Lagos, este es un destino que invita también a descubrir sus calles y paisajes caminando. Sus pendientes, además de darle carácter a la ciudad, preparan a los viajeros para las rutas de senderismo y montaña que se encuentran en el cercano Parque Nacional Nahuel Huapi.

Bariloche ofrece experiencias diferentes según la época del año. Durante el invierno, sus montañas cubiertas de nieve se convierten en el escenario ideal para practicar esquí, snowboard y otros deportes de nieve. En cambio, durante los meses más cálidos, los lagos, bosques y senderos invitan a disfrutar de caminatas, excursiones y otras actividades al aire libre.

Este es uno de los destinos que comparan con Suiza por la belleza de sus paisajes. Foto: Getty Images

¿Qué se puede hacer allí?

De acuerdo con el portal Bariloche Turismo, allí hay variedad de actividades que pueden hacerse en sus paisajes de montaña. La oferta también incluye planes más tranquilos, como visitar lagos y playas, jugar golf, hacer recorridos en tren o simplemente contemplar los paisajes patagónicos.

A esto se suma una reconocida propuesta gastronómica que incluye chocolaterías, casas de té, restaurantes y cervecerías, ideales para complementar los recorridos.

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Cada estación ofrece una experiencia diferente. El verano resulta apropiado para quienes buscan tranquilidad y actividades junto al agua; el otoño transforma los bosques con una variedad de tonos y crea un escenario atractivo para caminar; el invierno concentra buena parte de la aventura alrededor de la nieve; mientras que la primavera combina temperaturas agradables, naturaleza, sol y nieve de temporada, ofreciendo otra forma de descubrir los paisajes de Bariloche.