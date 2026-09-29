Turismo de bienestar gana espacio con experiencias de conexión con la naturaleza en Los Cabos

El turismo global ha incorporado experiencias que buscan combinar los viajes con momentos de pausa física y mental. El ritmo de las ciudades, la exposición constante a dispositivos digitales y el cansancio cotidiano han llevado a que algunos viajeros busquen actividades relacionadas con el descanso, el contacto con la naturaleza y el bienestar. Por eso, Los Cabos, en México, destacan.

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Desde una perspectiva médica y neurobiológica, la interacción con entornos naturales puede contribuir a reducir los niveles de cortisol, mitigar la sobrecarga mental y favorecer el descanso mediante la producción de endorfinas, de acuerdo con Harvard Health. Esta tendencia también se relaciona con el crecimiento de la economía del bienestar, que, según datos del Global Wellness Institute (GWI), genera al menos 6,8 billones de dólares al año a nivel mundial.

En Los Cabos, destino ubicado en la península de Baja California Sur, esta propuesta se desarrolla a través de actividades que combinan naturaleza, movimiento, alimentación y descanso. En Cabo Pulmo, el buceo y el esnórquel permiten recorrer un ecosistema marino protegido, mientras que el Estero de San José del Cabo ofrece espacios para la observación de aves y recorridos en contacto con el entorno.

Paisaje nocturno de Los Cabo San Lucas, México. Foto: Getty Images

El movimiento también hace parte de estas experiencias. En playas como Chileno y Santa María se practican actividades como kayak y paddleboard, mientras que la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna permite realizar senderismo entre bosques de pino-encino.

La alimentación constituye otro componente. La gastronomía basada en productos de la región incorpora el concepto farm to table, que establece una relación más cercana con agricultores, productores y alimentos de origen local.

Deportes acuáticos en Los Cabos San Lucas, México. Foto: Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) / API

Finalmente, los espacios de bienestar incluyen tratamientos corporales, masajes, meditación y prácticas de relajación. Estas actividades buscan reducir los estímulos y dedicar tiempo a la respiración, la concentración y la quietud.

De esta manera, el turismo de bienestar plantea experiencias en las que la naturaleza, la actividad física, la alimentación y el descanso hacen parte de una misma forma de recorrer un destino.