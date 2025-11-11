Los Cabos se consolida como uno de los principales destinos de bodas en América Latina, conozca qué lo hace tan atractivo para las parejas

Los Cabos se ha consolidado como uno de los destinos más codiciados para celebrar bodas en América Latina. Su geografía ofrece una combinación poco común de paisajes: playas junto al océano, un entorno desértico con vegetación singular y las montañas de la Sierra de la Laguna. Este mosaico natural, con más de 300 días de sol al año, permite organizar celebraciones al aire libre en espacios coloniales o de lujo, adaptables a distintos estilos de pareja.

La popularidad del destino se refleja en las cifras. Cada año, más de 3.75 millones de turistas visitan Los Cabos, y cerca del 21 % lo hace atraído por eventos, bienestar o experiencias vinculadas con bodas, según el gobierno de la ciudad. Figuras internacionales como Adam Levine, Behati Prinsloo, Michael Phelps, Nicole Johnson, Keith Richards o Patti Hansen han elegido este lugar para sus ceremonias, reforzando su posición como epicentro nupcial en la región.

“Lo que distingue a Los Cabos frente a cualquier otro destino es su capacidad de ofrecerlo todo: escenarios únicos donde el desierto se encuentra con el mar, conectividad aérea que facilita la llegada de invitados desde cualquier parte del mundo y proveedores locales de altísima calidad. Nuestro trabajo como wedding planners es acompañar a las parejas para que disfruten del proceso sin estrés y logren una celebración fiel a su estilo, sin que los costos se disparen innecesariamente”, afirma Karla Casillas, fundadora y directora ejecutiva de Karla Casillas & Co.

Paisaje nocturno de Los Cabo San Lucas, México. | Foto: Getty Images

El destino cuenta con una amplia oferta de locaciones y paquetes para diferentes presupuestos. Entre ellas, la Hacienda del Mar ofrece un ambiente colonial con paquetes desde 4,000 dólares para 20 a 70 invitados; el Viceroy Los Cabos presenta opciones desde 10,100 dólares para 30 personas; el Rosewood Resort dispone de alternativas desde 115 dólares por persona; el Corazón Cabo Resort & Spa ofrece su Rooftop 360 con paquetes de hasta 50 invitados por 11,193 dólares; y el Grand Velas Los Cabos brinda opciones desde 3,500 dólares para 30 invitados.

Ubicado en la punta de la Península de California, Los Cabos combina el océano Pacífico, el mar de Cortés y el icónico Arco del Fin de la Tierra como parte de su atractivo. Además, cuenta con resorts reconocidos, una oferta gastronómica de prestigio internacional, campos de golf, spas y torneos de pesca deportiva. Todo ello contribuye a consolidar su imagen como un destino versátil, capaz de ofrecer experiencias únicas para quienes buscan celebrar una boda, renovar votos o disfrutar de una luna de miel en un entorno natural y exclusivo.