Cali ya tiene definida la programación de su Alumbrado Navideño 2026. La propuesta, bajo el concepto ‘Navidad en Modo Esperanza’, estará dedicada a las víctimas y familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto y llegará a diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca.

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De acuerdo con la Alcaldía, la iluminación estará disponible desde el 7 de diciembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027. Durante ese periodo, caleños y visitantes podrán recorrer varios puntos de la ciudad.

La propuesta de este año rendirá homenaje a las víctimas y familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Alcaldía de Cali

¿Dónde estará ubicado el alumbrado navideño de Cali?

Entre los principales lugares que tendrán iluminación se encuentran:

Bulevar del Río.

Puentes Ortiz, España y del Candado.

Parque de La Retreta.

Paseo Bolívar.

Plaza de Cayzedo.

La Alcaldía instalará 22 pesebres de tres metros de altura, uno en cada comuna de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

Parque del barrio Obrero, como parte de la Ruta de la Salsa.

Bulevar del Oriente.

Iglesia de San Antonio.

La Ermita.

Catedral de San Pedro.

Fachada de Coltabaco.

La iluminación también llegará a cinco entradas de Cali, entre ellas los accesos desde Jamundí y Palmira. Foto: Alcaldía de Cali

También habrá iluminación en los corredores de la calle 5, la carrera 1 y la avenida Sexta.

La decoración llegará a cinco entradas de Cali: los accesos desde Jamundí y Palmira, la Portada vía al Mar, la avenida 3 Norte y la antigua vía a Yumbo.

Alumbrado llegará a las 22 comunas y 15 corregimientos

Una de las novedades de esta edición será la instalación de 22 pesebres de tres metros de altura, uno en cada comuna. Estos espacios tendrán novenas y actividades para compartir en comunidad. La programación también llegará a los 15 corregimientos del municipio.

El montaje contará con 26.000 pantallas LED, 3.608 figuras y más de 30.000 instalaciones de luces LED. Entre las representaciones estarán ángeles, campanas, estrellas, velas, pastores, ovejas y los tres Reyes Magos.

El alumbrado navideño de Cali llegará a las 22 comunas y los 15 corregimientos del municipio. Foto: Alcaldía de Cali

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La iniciativa también contempla una inversión aproximada de $27.000 millones y la generación de cerca de 500 empleos directos y entre 2.000 y 3.000 indirectos.

El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Diego Hau, explicó que el alumbrado busca rendir homenaje a las personas afectadas por el terremoto y transmitir un mensaje de esperanza durante la temporada navideña.