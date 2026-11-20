Cali ya tiene definida la programación de su Alumbrado Navideño 2026. La propuesta, bajo el concepto ‘Navidad en Modo Esperanza’, estará dedicada a las víctimas y familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto y llegará a diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca.
De acuerdo con la Alcaldía, la iluminación estará disponible desde el 7 de diciembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027. Durante ese periodo, caleños y visitantes podrán recorrer varios puntos de la ciudad.
¿Dónde estará ubicado el alumbrado navideño de Cali?
Entre los principales lugares que tendrán iluminación se encuentran:
- Bulevar del Río.
- Puentes Ortiz, España y del Candado.
- Parque de La Retreta.
- Paseo Bolívar.
- Plaza de Cayzedo.
- Parque del barrio Obrero, como parte de la Ruta de la Salsa.
- Bulevar del Oriente.
- Iglesia de San Antonio.
- La Ermita.
- Catedral de San Pedro.
- Fachada de Coltabaco.
También habrá iluminación en los corredores de la calle 5, la carrera 1 y la avenida Sexta.
La decoración llegará a cinco entradas de Cali: los accesos desde Jamundí y Palmira, la Portada vía al Mar, la avenida 3 Norte y la antigua vía a Yumbo.
Alumbrado llegará a las 22 comunas y 15 corregimientos
Una de las novedades de esta edición será la instalación de 22 pesebres de tres metros de altura, uno en cada comuna. Estos espacios tendrán novenas y actividades para compartir en comunidad. La programación también llegará a los 15 corregimientos del municipio.
El montaje contará con 26.000 pantallas LED, 3.608 figuras y más de 30.000 instalaciones de luces LED. Entre las representaciones estarán ángeles, campanas, estrellas, velas, pastores, ovejas y los tres Reyes Magos.
La iniciativa también contempla una inversión aproximada de $27.000 millones y la generación de cerca de 500 empleos directos y entre 2.000 y 3.000 indirectos.
El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Diego Hau, explicó que el alumbrado busca rendir homenaje a las personas afectadas por el terremoto y transmitir un mensaje de esperanza durante la temporada navideña.