La temporada decembrina comenzó a sentirse en Barichara, Santander, uno de los municipios más reconocidos del departamento por sus calles empedradas, construcciones de fachadas blancas y arquitectura colonial.

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El destino ya puso en marcha su iluminación navideña, una iniciativa que busca atraer visitantes y ofrecer un espacio para disfrutar de las celebraciones de fin de año.

La primera fase del encendido se realizó en la Calle Real, uno de los lugares más representativos del municipio. Este corredor, que hace parte de los recorridos habituales de quienes llegan a conocer Barichara, comenzó a lucir una decoración especial para recibir la Navidad.

El proyecto se desarrolla mediante un convenio con la Electrificadora de Santander, entidad que trabaja junto con el municipio para hacer posible la instalación de las luces. La iniciativa tiene como propósito embellecer diferentes espacios y preparar el destino para la llegada de turistas durante esta época del año.

Uno de los cambios que tendrán quienes visiten el lugar está relacionado con la movilidad. Según informó la administración municipal, la Calle Real será peatonal todos los días entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.

Esta medida permitirá que residentes y turistas puedan caminar por el sector, observar la iluminación y recorrer con mayor tranquilidad uno de los puntos más conocidos de Barichara. También representa una oportunidad para conocer sus calles y construcciones desde otra perspectiva, especialmente durante las horas de la noche.

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La iluminación navideña se suma a los atractivos que tiene este municipio de Santander, que durante todo el año recibe viajeros interesados en su arquitectura, su historia y sus paisajes. Su ambiente tranquilo y sus calles de piedra lo han convertido en una alternativa para quienes buscan salir de las grandes ciudades y conocer destinos con una identidad cultural marcada.