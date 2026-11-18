La capital antioqueña volverá a vestirse de luces durante la temporada decembrina, luego de que se despejaran las dudas sobre la realización de sus tradicionales alumbrados.

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Las preocupaciones se relacionaban con la situación de los embalses y las recomendaciones de reducir el consumo de agua y electricidad ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. Sin embargo, el alcalde Federico Gutiérrez ratificó que la ciudad sí tendrá esta celebración y confirmó que el lanzamiento oficial se llevará a cabo este viernes 20 de noviembre, junto con Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Frente al impacto energético de la decoración navideña, el mandatario explicó que el gasto acumulado durante el periodo de exhibición, desde diciembre hasta mediados de enero, corresponderá aproximadamente al consumo de electricidad que registra Medellín en condiciones habituales durante un lapso de entre 14 y 16 minutos. Esto debido a que las instalaciones utilizarán tecnología LED, alternativa que contribuye a reducir el consumo energético.

Medellin encenderá su alumbrado navideño este viernes 20 de noviembre. Foto: Getty Images

Un homenaje a Colombia

Según se ha dado a conocer, en esta oportunidad la decoración tendrá como eje central las regiones de Colombia, con una propuesta que busca exaltar la riqueza cultural, las costumbres y las tradiciones de los diferentes territorios del país.

El mandatario señaló que los alumbrados serán un obsequio de EPM para los habitantes y visitantes de la ciudad, por lo que su recorrido será gratuito.

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Además de su valor cultural y turístico, los alumbrados representan una oportunidad para fortalecer la actividad económica durante el cierre del año. La llegada de visitantes y el movimiento propio de esta época favorecen a establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles y prestadores de servicios, entre otros sectores.

La celebración navideña también tendrá presencia en los demás municipios del Valle de Aburrá. Uno de ellos es Envigado, donde también está previsto encender oficialmente las luces este viernes 20 de noviembre, ampliando las alternativas para recorrer y disfrutar de las decoraciones navideñas en el sur del Área Metropolitana.

Medellín confirmó que tendrá su alumbrado navideño. Foto: Cortesía EPM

Festival de Navidad

De otro lado, en la ciudad se realizará el Festival de Navidad, que reúne más de 120 actividades gratuitas durante diciembre, con una programación pensada para disfrutar en familia y con amigos alrededor del arte, la música, la tradición y los alumbrados navideños, según información de Visit Medellín.

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Entre sus actividades se encuentran las Plazas de Navidad, el Desfile de Mitos y Leyendas, las Caravanas Navideñas, las noches del Parque Cultural Navideño, los tablados de Cultura Parque Iluminado, los corredores artísticos y otras experiencias en distintos puntos de la ciudad, incluidas las 16 comunas y 5 corregimientos, indica la información oficial.