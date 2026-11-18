Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos, es uno de los destinos que más llama la atención de los seguidores de Grand Theft Auto VI (GTA VI). La razón está relacionada con Vice City, la ciudad ficticia en la que se desarrolla buena parte de la historia del nuevo juego de Rockstar y que toma como referencia diferentes características de Miami y el sur de Florida.

GTA VI se inspiró en esta ciudad: el destino real que sorprende por sus paisajes y edificios

Sus playas, avenidas, edificios de colores y ambientes urbanos hacen parte de los elementos que han servido de inspiración para recrear este universo. Sin embargo, más allá de su relación con el videojuego, la ciudad cuenta con diferentes atractivos turísticos que vale la pena conocer.

Uno de los primeros lugares para visitar es South Beach, una de las zonas más reconocidas de Miami Beach. Allí se encuentran playas de arena blanca, restaurantes, hoteles y una amplia oferta de entretenimiento. También sobresale el distrito Art Déco, conocido por sus construcciones de arquitectura característica, fachadas coloridas y establecimientos que conservan parte de la historia de la ciudad.

Otro plan recomendado es recorrer Wynwood, un barrio que se ha convertido en referente del arte urbano. Sus calles están decoradas con murales de gran formato, mientras que sus galerías, tiendas y restaurantes atraen a visitantes interesados en conocer una faceta diferente de Miami. Uno de sus espacios más conocidos es Wynwood Walls, un museo al aire libre dedicado al arte callejero.

Para quienes buscan acercarse a la cultura latinoamericana, Little Havana es una parada importante. Este sector concentra buena parte de la tradición cubana de la ciudad. En la Calle Ocho se pueden encontrar restaurantes, cafeterías, tiendas y espacios donde se juega dominó, además de establecimientos que ofrecen música y productos tradicionales.

La oferta turística también incluye recorridos por Bayside Marketplace, un centro comercial al aire libre ubicado frente a la bahía de Biscayne. Desde allí salen diferentes paseos en barco que permiten observar el paisaje urbano desde el agua y conocer algunas de las islas cercanas.