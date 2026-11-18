Los videojuegos también pueden despertar el interés por conocer destinos turísticos del mundo real. Ese es uno de los aspectos que rodea el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, la nueva entrega de la popular franquicia de Rockstar Games, que toma como referencia diferentes lugares de Florida, Estados Unidos, para construir sus escenarios.

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Uno de los principales referentes es Miami, ciudad que sirve de inspiración para Vice City, el territorio ficticio en el que se desarrolla buena parte de la historia. Sus edificios, avenidas, playas y paisajes urbanos forman parte de la identidad visual que ha caracterizado a esta zona dentro del universo de GTA.

Miami es uno de los destinos más conocidos de Estados Unidos. Ubicada en el sureste de Florida, es reconocida por sus playas frente al océano Atlántico, sus edificios de gran altura y sus barrios con estilos arquitectónicos particulares. A esto se suma una importante oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento que atrae visitantes de diferentes países.

Uno de los lugares que más llama la atención es South Beach, una zona de Miami Beach conocida por su arquitectura. Allí se encuentran construcciones de colores pastel, fachadas geométricas y hoteles que conservan elementos de este movimiento arquitectónico. Ocean Drive, una de sus avenidas más representativas, reúne buena parte de estos edificios y es uno de los puntos más fotografiados por los turistas.

La ciudad también cuenta con otros espacios que permiten conocer diferentes facetas de su paisaje. El distrito de Wynwood, por ejemplo, se ha convertido en un referente del arte urbano gracias a sus murales y galerías. Por su parte, el centro de Miami se caracteriza por sus rascacielos, centros comerciales y una actividad financiera que contrasta con las zonas costeras.

Ocean Drive. Miami, Estados Unidos. Foto: Getty Images

Estos escenarios ayudan a entender por qué Miami es un referente para la construcción de Vice City. Sin embargo, el mapa de GTA VI no se limita a reproducir una sola ciudad.

¿Qué se sabe de GTA VI?

La historia del videojuego transcurre en Leónida, un estado ficticio inspirado en Florida. Además de Vice City, el territorio incluye carreteras, poblaciones, espacios rurales y zonas de pantanos que amplían las posibilidades de exploración.

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La trama tiene como protagonistas a Jason Duval y Lucía Caminos, dos personajes cuyas historias se desarrollan en este entorno. La propuesta busca ofrecer un mundo abierto más amplio y diverso que el de entregas anteriores.

El lanzamiento de GTA VI está disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Con esta nueva entrega, Rockstar Games vuelve a utilizar escenarios inspirados en lugares reales, una característica que también puede despertar la curiosidad de los jugadores por conocer los destinos que sirvieron de referencia para su creación.