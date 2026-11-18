El panorama para las agencias de viajes en Colombia continúa siendo retador. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes (EMAV) del DANE muestran que, entre enero y septiembre de 2026, los ingresos nominales del sector registraron una variación negativa de un -0,7 %, lo que representa una caída de 9 puntos porcentuales frente al comportamiento del mismo periodo de 2025.

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Esta situación también se refleja en el indicador de personal ocupado, este disminuyó un 2,6 %, es decir, 2,4 puntos porcentuales menos respecto al mismo periodo del año anterior. Entretanto, los salarios nominales aumentaron un 10,4 %, lo que se traduce en una mayor presión sobre la estructura de costos de las empresas.

Uno de los principales factores que puede estar presionando la operación de las agencias es el incremento de los costos laborales, teniendo en cuenta que para 2026, coincidieron el aumento del 23 % del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral legal, que pasó de 48 a 42 horas semanales en julio.

Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar la seguridad de los vuelos que operan en Estados Unidos y reducir riesgos de accidentes a bordo. Foto: agencia 123rf

Estos ajustes tienen una incidencia importante en las agencias de viajes, dado que los costos laborales representan uno de los principales componentes de su operación. Además, muchas empresas deben mantener atención al público en horarios extendidos, fines de semana y festivos, lo que implica reorganizar turnos y asumir mayores costos para garantizar la continuidad del servicio.

Según el análisis econométrico de ANIF para ANATO, se encontró que un aumento del 10 % en el costo legal de la hora de trabajo se asocia con una contracción del 1,6 % en el total de ocupados de las agencias de viajes. También estima un aumento del 8,6 % en la remuneración real por hora trabajada. Estos resultados muestran cómo el encarecimiento de la mano de obra puede trasladarse a las decisiones de contratación y a la estructura de costos de las empresas.

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A esto se suma que las agencias tienen una capacidad limitada para trasladar los incrementos de sus costos al consumidor, pues deben mantener precios competitivos y, en muchos casos, comercializan servicios cuyas tarifas se pactan con meses de anticipación.

Además de los costos laborales, existen factores como la apreciación del peso, la inflación de los servicios turísticos, la inseguridad, la informalidad y las dificultades de liquidez. Esto es especialmente relevante para las agencias receptivas que reciben ingresos en dólares y asumen costos principalmente en pesos, pues la tasa de cambio puede reducir el valor de sus ingresos al convertirlos a moneda nacional.

Parque Nacional Tayrona Foto: Getty Images

Para ANATO, la coincidencia de menores ingresos, reducción del empleo y mayores costos evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones de competitividad y sostenibilidad de las agencias de viajes.

“Las cifras nos muestran que 2026 ha sido un año especialmente complejo para las agencias de viajes. No solo estamos viendo una caída importante en el comportamiento de los ingresos frente al año anterior, sino también una reducción del personal ocupado y un incremento de los costos laborales. Esta combinación presiona la rentabilidad de las empresas y limita su capacidad de generar empleo y seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos turísticos”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

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Las agencias de viajes son un eslabón fundamental de la cadena turística, pues conectan a los viajeros con los destinos, comercializan la oferta nacional e internacional y contribuyen a la generación de empleo y al desarrollo empresarial. Por ello, recuperar su dinamismo y garantizar condiciones adecuadas para su operación es fundamental para la competitividad del turismo colombiano.