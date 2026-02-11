Turismo

Agencias de viajes en Colombia: el desafío no es vender, sino cobrar

El desfase entre pagos a proveedores y recaudos de clientes obliga a las agencias a buscar capital de trabajo adicional.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 4:18 p. m.
La gestión de flujo de caja se convierte en prioridad estratégica para el sector turístico
La gestión de flujo de caja se convierte en prioridad estratégica para el sector turístico Foto: Getty Images/iStockphoto

El sector turístico colombiano arrancó 2026 con expectativas altas, impulsadas por eventos internacionales y una mayor dinámica comercial.

Sin embargo, detrás de las cifras de ventas hay una tensión financiera que preocupa a las agencias de viajes: el desfase entre lo que deben pagar a proveedores y el tiempo que tardan en recibir el dinero de sus clientes.

En Colombia operan más de 14.000 agencias registradas, según el Registro Nacional de Turismo. Aunque muchas reportan crecimiento en reservas y facturación, enfrentan un problema estructural de liquidez.

El departamento que tuvo un crecimiento del 61% en turistas internacionales en los últimos cinco años

La plataforma financiera Jeeves advirtió que el principal riesgo para el sector no está en la demanda, sino en el llamado “gap” financiero, que puede extenderse hasta 60 días entre el pago y el recaudo.

Turismo

El pueblo poco conocido de Boyacá que es considerado un paraíso geológico para visitar a una hora de Tunja

Turismo

El pueblo vallecaucano de verdes intensos, cielo despejado y gran riqueza hídrica, a dos horas de Cali

Turismo

Así son los Charcos de La Araña, uno de los atractivos menos explorados del oriente antioqueño

Turismo

El destino colombiano reconocido como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; se precia de tener un gran clima

Turismo

El municipio risaraldense considerado un paraíso entre montañas para los amantes de las aves; está a pocos kilómetros de Pereira

Turismo

A solo 24 kilómetros de Tunja: así es el pueblo de Boyacá que antes se llamaba San Pedro de Iguaque

Turismo

Carnaval de Barranquilla: turistas extranjeros, los que más reservan tours en La Arenosa; estos son sus países de origen

Opinión

Ecopetrol: la metamorfosis de la iguana en una vaca lechera

Mujeres de Alto Impacto

María Camila Muñoz y su apuesta por impulsar el desarrollo financiero de las cadenas productivas del país desde Exponencial Confirming

Empresas

Esta es la principal razón por la cual quiebran las empresas. Experto da consejos para evitar llegar a ese punto

La dinámica es clara: mientras las agencias deben cancelar de forma anticipada a aerolíneas, hoteles y bancos de camas incluyendo liquidaciones semanales a través del sistema BSP, los clientes corporativos suelen pagar a 30, 45 o incluso 60 días.

Este descalce obliga a las empresas a inmovilizar capital propio o recurrir a líneas de crédito para sostener la operación diaria.

Según explicó Haizea Caravaca Garmendia, Country Manager de Jeeves para Colombia y México, el turismo vende hoy, pero paga por adelantado, lo que convierte la gestión del flujo de caja en un factor crítico para la sostenibilidad.

Estos fueron los principales motivos de viaje de los turistas extranjeros a Bogotá en 2025

En términos prácticos, una agencia que facture un millón de dólares al mes puede necesitar entre 700.000 y 1,2 millones de dólares en capital de trabajo para cubrir compromisos mientras espera el ingreso efectivo.

Las razones por las que le saldría más económico comprar vuelos y reservar en hoteles, según estudio
Herramientas tecnológicas buscan reducir riesgos y mejorar la conciliación de pagos. Foto: Getty Images

El escenario se complica con cifras recientes del Dane: a noviembre de 2025, los ingresos nominales de las agencias cayeron 8,1 %, mientras que los costos salariales aumentaron 10,2 %. Con márgenes más estrechos, cualquier retraso en los pagos puede afectar la estabilidad financiera.

Ante este panorama, Jeeves impulsa el uso de tarjetas virtuales (VCN) como herramienta para ordenar el gasto y reducir riesgos.

Este sistema permite generar un número único por cada reserva, por el monto exacto y asociado a un proveedor específico, lo que disminuye fraudes y facilita la conciliación automática de pagos. Además, automatiza procesos administrativos que hoy consumen horas en revisiones manuales.

Antioquia supera el millón de visitantes extranjeros y amplía su oferta turística

Más allá de la tecnología, el debate en el sector apunta a la necesidad de modernizar la infraestructura financiera que respalda el crecimiento turístico.

En un mercado donde los tiempos de pago pueden definir la supervivencia empresarial, el desafío para este año no será solo vender más paquetes, sino garantizar que esas ventas se traduzcan en liquidez suficiente para operar sin sobresaltos.

Más de Turismo

Estoraques, Floresta

El pueblo poco conocido de Boyacá que es considerado un paraíso geológico para visitar a una hora de Tunja

Viajes, turismo, hoteles, agencias de viaje

Agencias de viajes en Colombia: el desafío no es vender, sino cobrar

Bolívar, Valle del Cauca

El pueblo vallecaucano de verdes intensos, cielo despejado y gran riqueza hídrica, a dos horas de Cali

San Rafael, Antioquia

Así son los Charcos de La Araña, uno de los atractivos menos explorados del oriente antioqueño

Zapatoca, santander

El destino colombiano reconocido como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; se precia de tener un gran clima

La Celia, Risaralda

El municipio risaraldense considerado un paraíso entre montañas para los amantes de las aves; está a pocos kilómetros de Pereira

Chíquiza, Boyacá

A solo 24 kilómetros de Tunja: así es el pueblo de Boyacá que antes se llamaba San Pedro de Iguaque

Carnaval de Barranquilla

Carnaval de Barranquilla: turistas extranjeros, los que más reservan tours en La Arenosa; estos son sus países de origen

Atractivos turísticos de Antioquia

¿Cómo llegar al Parque de las Aguas en Antioquia? Elija la mejor ruta

Granada, Cundinamarca.

Así es el municipio 115 de Cundinamarca, un destino reconocido por su actividad agrícola y bellos paisajes

Noticias Destacadas