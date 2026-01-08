El departamento que tuvo un crecimiento del 61% en turistas internacionales en los últimos cinco años

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señaló recientemente que los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Tolima han aumentado su oferta formal de servicios turísticos, mejorado su conectividad y registrando incrementos de hasta 85 % en la llegada de viajeros internacionales y de más de 40 % en el gasto turístico nacional, en los últimos cinco años

Estos departamentos fueron seleccionados para un estudio realizado por el ministerio, Cotelco y Procolombia por su participación en proyectos regionales de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), su avance como destinos sostenibles y la presencia de municipios PDET.

El estudio, que revisa la evolución del turismo desde la pandemia, muestra que Colombia atraviesa un momento de expansión turística histórica, con cerca de 114.000 prestadores con Registro Nacional de Turismo -RNT- activos en 2025.

“El turismo se está convirtiendo en una verdadera palanca de desarrollo para los territorios. Este estudio confirma que Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Tolima están transformando su vocación turística con más oferta formal, mayor conectividad y mejores oportunidades para las comunidades”, destaca Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Según Procolombia, este crecimiento no se limita a destinos tradicionalmente consolidados como Medellín o Cartagena, “sino que se refleja en la diversificación de la oferta regional, con destinos emergentes como Santa Fe de Antioquia, Jericó y Jardín en Antioquia, así como Mompox y San Basilio de Palenque en Bolívar”.

Cartagena Foto: Colprensa

La vocación internacional de Bolívar

Procolombia señala que aunque Cartagena es un destino tradicional, Bolívar se consolida como un punto estratégico internacional en expansión, con más gasto, más conectividad y un tejido empresarial que se diversifica hacia municipios vecinos, reforzando su rol como nodo clave del Caribe colombiano.

En Bolívar el número de prestadores con RNT activo pasó de 5.010 en 2019 a 10.892 en 2025, con predominio de viviendas turísticas, agencias de viajes y alojamientos.

La conectividad aérea también se ha fortalecido: entre enero y junio de 2025, 1,64 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea hacia el departamento, un 22,1 % más que en el mismo periodo de 2019. El aeropuerto Rafael Núñez aumentó sus frecuencias y sillas y en 2024 conectó con 14 ciudades del mundo.

El gasto de turistas nacionales en Bolívar llegó en 2024 a $875.547 millones, con un crecimiento del 48,9 % frente a 2023, mientras que 855.340 turistas extranjeros visitaron el departamento en 2024, un 61,3 % más que en 2019. El gasto internacional con tarjetas de crédito superó los USD 262 millones, con un gasto medio de USD 1.752 por viaje.