Colombia recibió 52 nominaciones en los World Travel Awards 2026: estos son los destinos reconocidos

Colombia recibió 52 nominaciones en los World Travel Awards en su edición 2026 para Suramérica.

Las nominaciones coinciden con “el periodo de mayor crecimiento en conectividad aérea y flujo de visitantes no residentes en la historia del país”, según destacó ProColombia, la entidad encargada de la promoción internacional del país, que, además, fue nominada como la principal oficina de turismo de la región.

“Estas nominaciones reflejan la solidez de la estrategia de promoción que hemos ejecutado. No se trata solo de estar en una lista, sino del respaldo a una gestión que en 2025 generó más de 11.166 millones de dólares en divisas, un 9,4% más que el año anterior. Entre agosto de 2022 y febrero de 2026, hemos recibido más de 22 millones de visitantes no residentes, lo que representa un aumento del 114,5% frente al cuatrienio anterior”, afirmó Carmen Caballero, presidente de la entidad.

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Las nominaciones están abiertas a votación para el público general y profesionales del sector, proceso que cerrará el próximo 12 de junio de 2026. Aunque el lugar y la fecha de la ceremonia de entrega de premios se anunciarán próximamente, los interesados en participar en la elección de los ganadores pueden hacerlo a través del enlace oficial de la organización: https://www.worldtravelawards.com/nominees/2026/south-america.

Las nominaciones de Colombia

La actual edición de los premios destaca la diversidad de la oferta turística colombiana con un enfoque prioritario en los territorios. Colombia compite como destino líder en categorías de aventura, playa con San Andrés, cruceros, culinaria, cultura, naturaleza, destinos verdes, avistamiento de ballenas y turismo para jóvenes. En cuanto a los atractivos específicos, el Santuario de Las Lajas y el Parque Nacional Natural Tayrona representan al país en la categoría de principal atracción turística de Suramérica.

Cartagena destaca en las categorías de destino para lunas de miel y destino romántico. Foto: adobestock

La competitividad urbana también cobra relevancia con Bogotá y Medellín nominadas como destinos líderes para viajes de negocios y escapadas urbanas. Asimismo, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali integran la categoría de destino de ciudad cultural, siendo esta la sección con mayor presencia de ciudades colombianas en toda la lista. Por su parte, Boyacá figura como destino regional líder, mientras que Cartagena destaca en las categorías de destino para lunas de miel y destino romántico, y Cali es reconocida por su oferta en turismo deportivo.

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Otros nominados

Procolombia destacó que el respaldo a estos destinos se complementa con la nominación de actores clave en la cadena de servicios y conectividad.

En ese sentido, en el sector aéreo, Avianca cuenta con candidaturas como aerolínea líder, marca y lounge, mientras que el aeropuerto internacional El Dorado compite como terminal principal de la región junto a El Dorado Lounge y la terminal FBO de Aerosupport. En el segmento náutico y de reuniones, el Puerto de Cartagena destaca en la categoría de cruceros y el Ágora Bogotá Convention Center como centro de conferencias líder.

En la gestión local, las oficinas de turismo de Cartagena, Bogotá y Medellín compiten por el liderazgo regional, mientras que en la intermediación y logística figuran nominaciones para Foodies Colombia, Aviatur y diversos hoteles de Bogotá, Medellín, Cartagena y Santa Marta en categorías de diseño, patrimonio, lujo y nuevos hoteles.