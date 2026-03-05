Colombia alcanzó cifra histórica en divisas por turismo: más de 11.000 millones de dólares

Procolombia destacó que el país registró ingresos por 11.166 millones de dólares por concepto de transporte aéreo de pasajeros y viajes al cierre de 2025.

Esta cifra representa un incremento del 9,4% en comparación con los 10.203 millones de dólares reportados en 2024, manteniendo una tendencia de crecimiento constante en los últimos tres años, tras haber registrado 8.938 millones de dólares en 2023.

“Al analizar el comportamiento de los últimos años, se observa una tendencia de crecimiento sostenido en la generación de divisas, pasando de 8.938 millones de dólares en 2023, a 10.203 millones de dólares en 2024, hasta alcanzar los 11.166 millones de dólares en 2025″, señaló Procolombia.

En términos de flujo de viajeros, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 el país recibió a más de 22 millones de visitantes no residentes. “Este volumen de llegadas representa un crecimiento del 120,5% frente a los mismos meses del gobierno anterior. La dinámica muestra que el ingreso de divisas ha mantenido un ritmo ascendente sostenido durante este trienio, consolidando al sector como un generador de moneda extranjera para la economía nacional”, agregó la entidad.

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, afirmó que el comportamiento de las divisas refleja una mayor capacidad de gasto y una mejor captación de valor por cada viajero que llega al país. Según la directiva, estas cifras confirman “la resiliencia del sector y la efectividad de la promoción internacional para atraer a un perfil de visitante que invierte de manera directa en los servicios turísticos de las distintas regiones de Colombia”.

Durante el año 2025, y como cifras preliminares, el país recibió un total de 6.496.434 visitantes no residentes. En el segmento de extranjeros no residentes, que es el de mayor peso con el 72% del total de las llegadas, mostró un comportamiento positivo al sumar 4.677.267 personas, lo que equivale a un incremento del 3,8% respecto al año anterior. Además, el segmento de cruceristas reportó un crecimiento del 4,3%, totalizando 320.567 viajeros.

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia registró un crecimiento del 5,4 % durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al alcanzar los 328.406.

Medellín. Foto: camaralucida1 - stock.adobe.com

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Estados Unidos se consolidó como el principal mercado emisor, con una participación del 35,5 % del total, seguido por México (8,7 %) y Brasil (7,9 %). “En conjunto, estos tres mercados representaron el 52 % de la venta total de tiquetes internacionales hacia el país en este periodo”, agregó la organización.

“Bogotá, con 112.000 tiquetes vendidos; Medellín, con 65.344; y Cartagena, con 62.236, concentraron cerca del 80 % de los tiquetes vendidos hacia Colombia entre octubre y diciembre de 2025”, subrayó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.