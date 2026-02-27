Turismo en Colombia: estos son los departamentos que tuvieron un importante incremento de visitantes en el último año

El Ministerio de Comercio señaló que, entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, Colombia recibió más de 22 millones de visitantes no residentes. Adicionalmente, en el mismo periodo, en materia de visitantes extranjeros, el país alcanzó 14,8 millones.

“No es una variación estadística. Es la consolidación de una apuesta estratégica por un sector que durante décadas fue periférico y que hoy es estandarte de la transformación productiva del país. Nunca antes el turismo había ocupado este lugar en la estructura económica nacional”, afirmó la ministra Diana Morales.

La funcionaria destacó que el turismo también es un dinamizador directo de la economía, a través del agregado de servicios. “En la medición del producto interno bruto (PIB), el rubro de comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida creció 4,6 %, y las actividades de entretenimiento, recreación y otros servicios aumentaron 9,9 %”.

Además, manifestó: “Hasta el tercer trimestre de 2025, Colombia alcanzó US$31.652 millones en exportaciones de servicios turísticos y, por primera vez, las divisas generadas por el turismo superaron las del carbón y el café. Este resultado refleja una reconfiguración tangible de la canasta exportadora del país. Asimismo, en 2025 las exportaciones no minero-energéticas representaron el 52,6 % del total exportado, el nivel más alto en la participación histórica de esta canasta dentro de nuestras ventas externas”.

Departamentos con incrementos de visitantes

De igual manera, señaló que el dinamismo del sector se refleja de manera clara en las regiones. En 2025, departamentos como San Andrés (+45 %), Norte de Santander (+58 %), Casanare (+30 %), Córdoba (+32 %), Arauca (+26 %), Nariño (+24 %) y Magdalena (+24 %) registraron incrementos significativos en la llegada de visitantes, “evidenciando un crecimiento territorial más equilibrado y el fortalecimiento de nuevos y tradicionales destinos en todo el país”.

El Acuario es uno de los lugares más visitados en San Andrés. Foto: Getty Images

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia registró un crecimiento del 5,4 % durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al alcanzar los 328.406.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Estados Unidos se consolidó como el principal mercado emisor, con una participación del 35,5 % del total, seguido por México (8,7 %) y Brasil (7,9 %). “En conjunto, estos tres mercados representaron el 52 % de la venta total de tiquetes internacionales hacia el país en este periodo”, agregó la organización.

“Bogotá, con 112.000 tiquetes vendidos; Medellín, con 65.344; y Cartagena, con 62.236, concentraron cerca del 80 % de los tiquetes vendidos hacia Colombia entre octubre y diciembre de 2025”, subrayó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.