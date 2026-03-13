Colombia compite por el título de Mejor Destino Gastronómico en premios internacionales

Colombia fue nominada como Mejor Destino Gastronómico Internacional en la décima edición de los Food and Travel Readers AdWords México 2026, un reconocimiento otorgado por la revista especializada Food and Travel. En esta categoría, el país compite con España, Japón y Argentina, tres referentes globales en turismo culinario.

La nominación surge tras una selección realizada por 48 expertos de la industria turística y el consejo editorial de la publicación, mientras que el ganador final será elegido mediante votación de los lectores.

La ceremonia de premiación está programada para el 26 de marzo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México.

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Según la revista, el país atraviesa un momento destacado en su desarrollo gastronómico, impulsado por la diversidad de ingredientes y la evolución de su escena culinaria.

El medio destaca especialmente la transformación de ciudades como Bogotá y Medellín, donde chefs han incorporado técnicas contemporáneas a recetas tradicionales, fortaleciendo la identidad gastronómica nacional.

También se resalta platos emblemáticos como el ajiaco, la bandeja paisa y el sancocho, así como el crecimiento del café de especialidad, que ha contribuido a posicionar a Colombia dentro del panorama gastronómico internacional.

Para Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, la gastronomía se ha convertido en un eje clave de promoción turística del país.

“La gastronomía se ha consolidado como un eje transversal de nuestra estrategia de promoción internacional. No solo exportamos sabores, sino que posicionamos a Colombia como un destino de alto valor para los viajeros”, señaló.

La nominación coincide con un momento de visibilidad para la cocina colombiana en rankings internacionales. Restaurantes como El Chato, del chef Álvaro Clavijo, y Celele, en Cartagena, han logrado posiciones destacadas en listas globales de gastronomía, consolidando la reputación del país en el ámbito culinario.

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Eventos internacionales como el festival gastronómico SUMAQ 2026, que se realiza en Bogotá, Cartagena y Barú con la participación de chefs de reconocimiento mundial, también han contribuido a fortalecer el posicionamiento de Colombia como destino gastronómico en el turismo global.