Turismo

Festival del Sushi en Medellín: así puede vivir esta experiencia gastronómica en la capital antioqueña

El evento se realizará hasta el próximo 22 de febrero.

Redacción Turismo
19 de febrero de 2026, 9:40 a. m.
Cada restaurante participante ofrece opciones arriesgadas y con sello propio de este popular plato japonés.
Cada restaurante participante ofrece opciones arriesgadas y con sello propio de este popular plato japonés. Foto: Getty Images

Hasta el próximo 22 de febrero, Medellín invita a locales y visitantes a vivir una experiencia gastronómica imperdible en el marco de una nueva edición del Festival del Sushi, una iniciativa que reúne a más de 16 restaurantes de la ciudad alrededor de este reconocido plato de la cocina japonesa.

La dinámica de esta propuesta está inspirada este año en un “mundial” de sabores, según explican diferentes medios locales como TeleMedellín y TeleAntioquia, por lo que la idea es recorrer distintos sabores en cada restaurante participante que representa un país.

Así es el municipio más alto de Risaralda; se le conoce como ‘Villa de los cerros’ y es ideal para el turismo de naturaleza

Estos establecimientos plasman su identidad culinaria en un rollo exclusivo creado especialmente para el evento. España, Italia, Colombia y otras naciones son fuente de inspiración para combinaciones que integran técnicas, ingredientes y estilos propios.

De esta manera, Festival del Sushi se consolida como una vibrante apuesta por la fusión y la creatividad gastronómica de cada restaurante participante, que sorprende con innovadoras creaciones disponibles a un precio único de $25.900 COP.

Gracias a esta tarifa asequible, la experiencia invita a los comensales a recorrer y comparar estilos, combinaciones y reinterpretaciones del sushi dentro de la escena local. La iniciativa no solo busca deleitar el paladar, sino también dinamizar el sector gastronómico y acercar al público a propuestas culinarias frescas, contemporáneas y llenas de sabor e identidad.

El evento se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad, invitando a los asistentes a emprender un recorrido lleno de sabor para descubrir nuevas propuestas y celebrar la diversidad cultural a través de la gastronomía.

Para vivir una mejor experiencia, cada visitante puede diseñar su propia ruta de restaurantes, explorando marcas emergentes, conceptos innovadores y estilos únicos de sushi.

Al mismo tiempo, la iniciativa se consolida como una valiosa vitrina para chefs y emprendimientos gastronómicos que buscan darse a conocer y posicionarse dentro del mercado local, convirtiendo la experiencia en un encuentro entre creatividad, talento y pasión culinaria.

Con iniciativas como esta, Medellín sigue consolidándose como un destino imperdible para visitar en Colombia, luego de haber superado el récord de 1,2 millones de turistas extranjeros en 2025.

El pueblo antioqueño que antes se llamaba “Nuestra Señora de las Nieves de Sacaojal”, un lugar de hermosos atardeceres

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín, dentro del top cinco de países de procedencia, Estados Unidos ocupa el primer lugar con un 31,89 % de visitantes, seguido por Panamá con un 15,79 % y República Dominicana con un 9,41 %.

El listado lo completan México con un 9,20 % y España con un 7,14 %, reflejando el creciente interés internacional por descubrir la oferta cultural, gastronómica y experiencial de la capital antioqueña.

