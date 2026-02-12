A menos de cuatro horas de Medellín: la maravilla natural del oriente antioqueño que sorprende con su particular tonalidad

Medellín se ha convertido en un punto de partida perfecto para visitar lugares llenos de encanto, que deslumbran no solo por su belleza sino por el entorno natural que los rodea. Esto convierte a Antioquia en un lugar perfecto para descansar, vivir nuevas aventuras y crear recuerdos inolvidables.

Por eso, si desea descubrir uno de esos rincones que enamoran a primera vista y regalan momentos únicos, en su lista de destinos no puede faltar el Charco Negro, popularmente conocido como río tinto, gracias a su tonalidad inigualable.

Esta joya natural, según explica el medio local Oriente Antioqueño, se encuentra localizada en la vereda Puerto Rico del municipio de San Carlos, situado a unos 114 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de menos de cuatro horas.

Los lugareños eligieron el apelativo de este lugar porque al al observar el color de sus aguas se asemeja al del tinto, esa deliciosa bebida que, además, es una de sus preferidas.

Esa tonalidad particular, de acuerdo con la misma fuente, no está relacionada con la contaminación del agua, sino que responde a un fenómeno natural provocado por las hojas que caen de los árboles, las cuales tiñen el agua de esa manera.

Aun así, el charco conserva su claridad característica, ideal para disfrutar de un baño refrescante en sus aguas. De hecho, este plan es uno de los más comunes en San Carlos gracias a sus grandes riquezas en cuerpos de agua.

Con una temperatura promedio de 25 grados centígrados, este municipio antioqueño invita a sus visitantes a disfrutar de sus tesoros naturales ocultos, transformando su visita en una experiencia basada en hospitalidad, naturaleza y aventura para los amantes de los deportes extremos.

Allí, además del Charco Negro o río tinto, los viajeros pueden encontrar otras maravillas naturales imperdibles como las Cascadas de los Patios, ubicadas cerca a la cabecera municipal. Este atractivo turístico se compone de tres hermosas cascadas de agua cristalina, las cuales brindan una conexión inigualable con la naturaleza.

Por otro lado, destacan sus embalses de playas, Punchiná y Calderas, las cuales son consideradas parte de sus principales atractivos turísticos y la mejor muestra de la riqueza hídrica que goza este territorio, también conocido como la ‘ciudad luz’ de Antioquia.

Al visitar cada uno de estos sitios de interés, sobresale de igual forma la riqueza en biodiversidad en especies silvestres y endémicas que alberga este encantador pueblo del oriente antioqueño dentro de sus frondosos bosques.