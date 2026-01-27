Si es amante de los deportes extremos y los viajes, esta información puede resultarle de gran interés para escoger su próximo destino en Colombia, un país conocido por su diversidad de paisajes que incluyen ríos, montañas, mares y formaciones rocosas únicas.

Cada uno de estos atractivos crea escenarios únicos para la práctica de estos deportes, brindando a los viajeros un amplio abanico de planes y actividades para disfrutar en sus días de descanso, ya sea en familia, con amigos o durante un viaje en solitario.

La joya natural de Santa Marta, a solo unos minutos de El Rodadero, donde es posible caminar bajo el mar

Por eso, si no sabe a dónde ir para vivir una nueva aventura llena de emoción y adrenalina, el portal oficial de turismo Colombia Travel comparte un top 5 de destinos colombianos ideales para practicar deportes extremos.

1. Cañón del Chicamocha

Este sitio turístico del departamento de Santander, es uno de los mejores escenarios para practicar parapente en Colombia, gracias a su desnivel de 1.200 metros, buenas condiciones climáticas y un paisaje lleno de contrastes, donde las montañas crean una vista fascinante que combina tonos verdes, terracotas y grises.

Vista panorámica de las montañas, el cañón del Chicamocha y edificios con nubes blancas desde el Monumento a la Virgen María en el Parque Nacional Chicamocha Foto: Getty Images

2. San Gil

Este municipio santandereano, también conocido como la capital de la aventura, es un lugar perfecto para practicar diferentes actividades al aire libre, entre ellas rafting, exploración de cuevas, barranquismo, rappel y parapente.

Desde allí, los visitantes también tienen la posibilidad de acceder a pueblos de montaña, cascadas espectaculares y tranquilos parques. Además, muy cerca de estos atractivos hay una amplia oferta de restaurantes para probar la gastronomía local y complementar la experiencia.

Hombre practicando rafting. Foto: Getty Images

3. Parque Nacional Natural Los Nevados

Aunque en Colombia existen múltiples escenarios para hacer trekking, el Parque Nacional Natural Los Nevados es uno de estos destinos privilegiados para llevar a cabo esta actividad por su variedad de rutas, paisajes y accesibilidad desde ciudades como Manizales o Salento.

Senderos como el nevado del Tolima o el valle de Cocora atraen a caminantes de todos los niveles, ofreciendo, además, fascinantes vistas a nevados y palmas de cera.​

4. Playas de San Luis, en San Andrés

Este lugar es ideal para practicar kitesurf, gracias a sus vientos constantes, aguas poco profundas y amplios espacios que favorecen la seguridad y el disfrute de este deporte.

De manera similar, lugares como Coveñas, en Sucre, y el lago Calima, en el Valle del Cauca, son reconocidos por ofrecer algunas de las mejores condiciones del país para la práctica de esta disciplina.

Kitesurfistas en el mar Foto: Getty Images

A cuatro horas de Bogotá: El pueblo de Cundinamarca que es ideal para los amantes de la naturaleza y la historia

5. Viaducto El Tigre, en el Tolima

Para quienes desean practicar bungee jumping, uno de los sitios más populares para realizar esta actividad es el viaducto El Tigre, situado en la carretera que comunica Ibagué con Armenia, a unos seis kilómetros de Cajamarca.

Esta estructura, famosa por la práctica de bungee jumping, cruza un cañón de 130 metros de profundidad. Otro destino ideal para llevar a cabo este deporte es San Gil, o para quienes prefieren un escenario urbano, Medellín ofrece sitios con hermosas vistas panorámicas de la ciudad.