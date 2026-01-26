Turismo

A cuatro horas de Bogotá: El pueblo de Cundinamarca que es ideal para los amantes de la naturaleza y la historia

Se ubica a 186 kilómetros de Bogotá.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 11:50 p. m.
La estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca.
La estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Los 116 municipios del departamento de Cundinamarca pertenecen a 15 provincias.

Una de ellas es la del Bajo Magdalena, a la que pertenece el municipio de Caparrapí, ubicado a 186 kilómetros al noroeste de Bogotá.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, la población fue fundada el 24 de noviembre de 1560 y su historia se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio estaba habitado por los indígenas caparrapíes.

El nombre Caparrapí proviene de las palabras “caparra” (barranco) y “pi” (habitante), por lo que significa “habitante de los barrancos”. “Durante la colonia, el municipio fue un importante centro agrícola y ganadero. En 1819, Caparrapí fue erigido en parroquia, consolidando su desarrollo como un centro poblado significativo”, agregó la entidad.

Turismo

La relación entre Colombia y Estados Unidos y su impacto en el turismo; estas son las principales cifras

Turismo

El país asiático al que los colombianos podrán viajar sin visa en 2026

Turismo

Turista española celebró el reconocimiento de Colombia en Madrid como destino imperdible: “No sabéis lo orgullosa que estoy”

Turismo

Los dos pueblos antioqueños que invitan a descubrir la historia de la cerámica a través de recorridos imperdibles

Turismo

El destino internacional que se consolidó como favorito entre los viajeros colombianos en 2025: recomendaciones para su visita

Turismo

El pueblo del oriente antioqueño que en el pasado se llamó Santa Bárbara de Lariza, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

El plato colombiano que está entre los 10 mejores del mundo para probar durante un viaje, según reconocida guía gastronómica

Nación

Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde desapareció Valeria Afanador, se pronunció ante solicitud de imputación de cargos a directivos

Turismo

Tres pueblos de Cundinamarca para conocer en este inicio de 2026

Turismo

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido como ideal para los amantes de la aventura

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Cundinamarca; tiene nombre de planta y está a solo 20 kilómetros de Bogotá

En 1935 fue segregada una parte del territorio de Caparrapí para formar el municipio de Puerto Salgar.

Caparrapí es destacado como un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la historia.

En materia económica, sus principales actividades son la producción de panela y la ganadería. La agricultura también juega un papel importante, con cultivos de café, maíz y frutales que contribuyen al desarrollo económico del municipio.

“La producción de panela es una de las actividades más destacadas, siendo Caparrapí reconocido por la calidad de este producto”, subraya la Gobernación.

Atractivo

Recientemente, en el corregimiento de Tatí, fue inaugurada una imponente estatua de Cristo Rey de más de siete metros, la cual fue levantada por sus habitantes y concebida como un “faro de fe y turismo” para esta zona del departamento.

Estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca.
Estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

De acuerdo con información de la Gobernación, la obra, que fue impulsada por la parroquia del municipio y su párroco, Danilo Noreña, forma parte de un espacio que combina senderos ecológicos, miradores y actividades de ecoturismo, pensado para atraer peregrinos, excursionistas y amantes de la naturaleza.

Estos son los encantos del municipio menos poblado del suroeste antioqueño, un destino con historia y riqueza cultural

“Este Cristo Rey es el resultado de un sueño colectivo que hoy se hace realidad. Es un lugar para encontrarnos con nuestra espiritualidad, pero también para mostrarle al país la riqueza natural y cultural de Caparrapí”, dio el párroco Noreña.

Monumentos similares se erigen en ciudades como Río de Janeiro (Brasil), Lisboa (Portugal), Świebodzin (Polonia), Cali (Colombia), Lubango (Angola) y Guanajuato (México), todos concebidos como símbolos visibles de fe y atractivos turísticos.

“La comunidad espera que la nueva imagen, visible desde distintos puntos de la región, se convierta en un referente tan emblemático para Cundinamarca como el Cristo Redentor lo es para Brasil”, subrayó la Gobernación.

Más de Turismo

Colombian flag with USA flag on a tree stump isolated

La relación entre Colombia y Estados Unidos y su impacto en el turismo; estas son las principales cifras

La estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca.

A cuatro horas de Bogotá: El pueblo de Cundinamarca que es ideal para los amantes de la naturaleza y la historia

Pasaporte colombiano

El país asiático al que los colombianos podrán viajar sin visa en 2026

Turistas en Colombia

Turista española celebró el reconocimiento de Colombia en Madrid como destino imperdible: “No sabéis lo orgullosa que estoy”

Historia de la cerámica en Antioquia.

Los dos pueblos antioqueños que invitan a descubrir la historia de la cerámica a través de recorridos imperdibles

El turismo internacional se dinamiza con precios más accesibles hacia destinos como Miami y Punta Cana.

El destino internacional que se consolidó como favorito entre los viajeros colombianos en 2025: recomendaciones para su visita

Granada, Antioquia

El pueblo del oriente antioqueño que en el pasado se llamó Santa Bárbara de Lariza, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo gastronómico en Colombia

El plato colombiano que está entre los 10 mejores del mundo para probar durante un viaje, según reconocida guía gastronómica

Buenavista, Quindío.

Estos son los encantos del municipio menos poblado del Eje Cafetero, un destino de bellos paisajes y gran riqueza natural

Caicedonia, Valle del Cauca

El municipio vallecaucano, cerca de Cali, donde la empanada es símbolo de identidad y tiene su propio monumento

Noticias Destacadas